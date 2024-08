Vorig jaar greep Collin Veijer na zijn pole-position in Oostenrijk net naast een podiumplaats door als vierde te eindigen. Afgelopen weekend kwam de rijder van Husqvarna Intact GP tot de derde tijd in de kwalificatie, waarna hij op zondag wederom naast een podiumplek greep. De gehele race reed hij mee in de kopgroep en hij reed ook even aan de leiding, om uiteindelijk op slechts drie tienden van winnaar David Alonso als vijfde over de finish te komen. Daar kon Veijer na afloop wel mee leven, nadat het gevoel met de voorband gedurende de race steeds slechter werd. "Ik denk dat de race over het algemeen best goed was", vertelde hij aan Ziggo Sport.

"Ik heb het gewoon weer opgebouwd, maar richting het einde werd het gevoel steeds slechter. Ik weet niet precies waarom, maar ik durfde minder aan te vallen. Voor mijn gevoel raakte ik overal de voorkant bijna kwijt, vooral in bocht 3. Ik dacht dus 'laat ik maar rustig blijven en gewoon de punten pakken'. Op een gegeven moment durfde ik gewoon niet zo hard aan te vallen vanwege de voorkant en dat werd steeds lastiger", vervolgde Veijer. "Overall denk ik dat de race best wel goed was. We hebben gewoon weer goed voorin gezeten, we zitten er altijd bij. Jammer dat het gevoel op het einde wat minder werd, maar ik denk dat we nog steeds redelijk zijn geëindigd."

Veijer had het gedurende de race op de Red Bull Ring vooral lastig in bocht 3, waar hij iedere ronde tegen wat achterstand aanliep. "Daar was mijn gevoel eigenlijk ook het slechtst. Daarom moest ik hem iedere keer heel erg oplijnen en daardoor kwamen ze er een paar keer onderdoor. Ik moest echter wel, anders verloor ik de voorkant. Ik wil er ook niet af liggen", verklaarde hij. Vol inzetten op de zege wilde hij hierdoor ook niet in de slotfase van de race. "Ik pak nu liever de punten die ik kan pakken dan dat ik eraf lig, terwijl ik probeer om te winnen. Natuurlijk wil ik winnen, maar je moet ook slim blijven om in het kampioenschap in de top-drie te eindigen."

Andere bandenkeuze geen optie

Terwijl enkele concurrenten onderweg waren op de zachtere bandencompound van Pirelli, koos Veijer juist voor de medium. Achteraf had hij geen spijt van die keuze. "Nee, want met de andere band voel ik me zelfs nog slechter. In principe was de keuze dus niet heel moeilijk." Al met al kon de rijder uit Staphorst dan ook goed leven met hoe hij het weekend in Spielberg afsloot. "Ik denk dat we weer een zeer sterk weekend hebben gedraaid. Het weekend is niet slecht, ondanks de vijfde plaats. We hebben alles weer zelf gedaan en dit geeft ook een goed gevoel richting de volgende races."

De eerstvolgende race is de Grand Prix van Aragón, die over twee weken wordt verreden. Veijer reist als de nummer vier in het Moto3-kampioenschap af naar Spanje. Met 149 punten heeft hij een achterstand van 82 punten op kampioenschapsleider Alonso. Nummer twee Iván Ortolá en Daniel Holgado op de derde plek staan echter slechts elf en zeven punten voor de Nederlander.