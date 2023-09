Veijer na P5 Moto3 Misano: Laatste ronden deden pijn

Nadat Collin Veijer vorig weekend in Barcelona tijdens de kwalificatie met een crash zijn drie middenvoetsbeentjes brak, moest de jonge Nederlander zich na aankomst in Misano eerst nog even melden bij de dokter. Nadat deze groen licht gaf, begon de Staphorster aan een stabiel raceweekend. Als absoluut hoogtepunt werd de 18-jarige coureur op zondag vijfde, al kwam het hem niet aanwaaien.

"Het begin was wat lastig", vertelt Veijer aan Ziggo Sport na afloop van de race. "Ik kon niet echt in het ritme komen, dus dat was lastig." Toen dat ritme kwam, ging het de Husqvarna-rijder makkelijker af: "Op een gegeven moment kreeg ik de pace te pakken en was ik sneller dan een aantal rijders voor mij. Ik zat op een gegeven moment vast achter twee rijders, die hielden me heel erg op. Uiteindelijk heb ik die in kunnen halen en mijn eigen pace kunnen rijden. Ik ben nog twee seconden van hen weggereden." De 18-jarige rijder had nog de hoop om de aansluiting bij de kopgroep te vinden, maar dat lukte uiteindelijk niet. "Het gat was zo groot en met de wind is het heel lastig om op het rechte stuk terug te komen." Zoals we ondertussen gewend zijn is Veijer kritisch over zijn eigen race. "Ik denk dat het aan de ene kant beter kon als ik de pace wat sneller had."

Met de blessure ging het in het begin van de race goed, maar naarmate de race vorderde speelde de pijn steeds meer bij de Staphorster op. "Toen liet ik de pace wat zakken weer. Ik zag twee seconden achter me en het had geen nut om nu nog het gat naar voren te dichten want ze zaten vier seconden voor me. Ik dacht 'ik zit nu safe, P5 gewoon pakken en klaarmaken voor India'." Na de race merkte Veijer wel dat de impact op de voet groot was. "Het doet nu wel zeer, maar de adrenaline is er nog, dus ik denk dat het [de ergste pijn] nog moet komen", vertelt de coureur. "De laatste drie rondjes deed het wel zeer, maar we hebben P5 te pakken."