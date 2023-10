Veijer trekt P4 over de streep in Australië: "Laatste ronden ijskoud"

De Moto3-race op Phillip Island bleek uiteindelijk de enige zondagse race die wel volledig werd uitgereden. Naderhand werd de Moto2-wedstrijd vroegtijdig gestaakt, terwijl de MotoGP niet eens aan de sprintrace begon. De lichtste klasse werkte wel een volledige race af op het natte en winderige Australische circuit, waarin Deniz Öncü zich tot winnaar kroonde door Ayumu Sasaki in de laatste ronde te verschalken. De teamgenoot van de Japanner bij Intact GP, de Nederlander Collin Veijer, sloot de race uiteindelijk af op de vierde positie. Daarmee evenaarde hij zijn beste resultaat in de Moto3, dat hij eerder in Oostenrijk en Indonesië behaalde.

Na de droge vrijdag en zaterdag mochten Veijer en consorten zondagochtend al even wennen aan de veranderde omstandigheden tijdens een ingelaste warm-up van tien minuten. "In de warm-up vanochtend voelde ik me oké, ondanks dat ik niet echt hard heb gepusht. Het was gewoon een kwestie van gevoel opdoen in de omstandigheden, zien hoe de baan erbij ligt en hoe de wind ervoor staat", blikte Veijer kort terug op die sessie. "De zeventiende plek betekende uiteindelijk dus niets, maar het was niet verkeerd om de racedag te beginnen in compleet andere omstandigheden."

In de race zelf stond Veijer door de lage temperaturen en harde wind voor een extra uitdaging. "Op de grid was het vervolgens heel koud, het voelde alsof ik bevroor. Dat baarde me een beetje zorgen, hoewel ik mezelf kon opwarmen met de start", zei de 18-jarige Nederlander, die aanvankelijk in de kopgroep zat, maar door de kou het tempo later moest laten zakken. "In de eerste ronden voelde ik me goed. In de loop van de race bouwden we een groot gat op richting de coureurs achter mij, dat groeide tot zo'n 24 seconden. In de laatste vijf ronden was het echter ijskoud. Ik kon mijn vingers en tenen niet bewegen en ik bibberde op de motor. Meer dan P4 veilig thuisbrengen en opnieuw solide punten scoren kon ik niet doen."

De GP van Australië was voor Veijer de tweede volledige regenrace in de Moto3. Daar waar hij in Argentinië het tempo niet had en buiten de punten finishte, slaagde hij er op Phillip Island dus wel in om zich in de voorste gelederen te melden. Dat stemt het talent dan ook tevreden. "We hebben ook weer een grote stap voorwaarts gezet als we kijken waar we in Argentinië in de regen stonden en waar we nu eindigden. Het gaat nu veel beter, dus we kunnen heel tevreden zijn met dit weekend."