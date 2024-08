Veijer na P3 in Moto3 Silverstone: "Wilde gewoon genieten"

De Moto3-race op Silverstone liep uit op een spannende strijd om de zege in de groep van elf rijders. Collin Veijer verloor vanaf de tweede plaats een aantal posities in de openingsronde, maar hield zich vooral gedeisd in de kopgroep waar regelmatig hevig gestreden werd om elke meter. Veijer viel zelfs even terug tot de negende plaats, maar toen de race richting de slotfase ging maakte de Staphorster grote sprongen voorwaarts. De nummer vier van het Moto3-kampioenschap schoof snel op naar de top-drie van de race en nam ook de leiding over. Bij het ingaan van de laatste ronde leek er zelfs een derde Moto3-zege in te zitten, doordat de achtervolgende groep bakkeleide in de voorlaatste bocht.

In Maggotts & Becketts zette Iván Ortolá zijn motor naast die van Veijer, die vervolgens ook nog een tik van David Alonso kreeg en zodoende terugviel tot de derde plek. In Stowe probeerde Veijer nog terug te slaan, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de derde plaats, op twee tienden van de racewinnaar. "Silverstone is altijd een erg lange race en het Britse circuit is daarnaast ook nog eens erg lang", blikt Veijer terug op zijn race. "Het heeft dus geen zin om de hele tijd vooraan te rijden. Ik heb in het begin van de race de groep dus een tijdje gevolgd. Soms liet ik een klein gaatje ontstaan, maar ik had altijd alles onder controle. Ik wilde gewoon genieten van de race."

"Ik voelde me vanaf de start best goed, maar het lukte niet om weg te komen", vervolgt Veijer. "Met nog zes ronden te gaan, dacht ik dat dit het moment was om naar voren te gaan. Ik koos dit moment omdat mijn tempo goed was en ik me erg comfortabel voelde. Uiteindelijk zag ik dat Iván een gaatje kon slaan, dat ik vervolgens kon dichtrijden. Daar was ik blij mee. Maar in de laatste ronden werden de gevechten opnieuw heviger. Ik reed in de laatste ronde aan de leiding en ik was me ervan bewust dat iemand het zou proberen op het lange rechte stuk. Ondanks het kleine contact met David bereikten we het podium, waar ik erg blij mee ben. Veel dank aan het team en iedereen die bij dit project betrokken is."