Veijer onderuit in Moto3-kwalificatie GP Amerika, 21e startplek

Collin Veijer kende drie goede vrije trainingen. De 18-jarige coureur uit Staphorst gebruikte vrijdag de eerste sessie om de voor hem nieuwe baan te leren kennen. Hij klokte daarin de twintigste tijd op 2.3 seconden van snelste man Diogo Moreira. Met 2.18.041 was Veijer in de tweede training een dikke seconde rapper dan in de eerste oefensessie. De chrono was goed voor P14.

De derde training op zaterdag werd afgewerkt op een baan met de nodige natte plekken, na regen in de nachtelijke uren. Diverse coureurs waren behoudend en sommige reden helemaal niet, maar Veijer maakte veel meters en kwam uit bij de elfde plaats met 2.19.756. Op de gecombineerde lijst van drie sessies vond de Husqvarna-rijder zichzelf terug op de zeventiende plaats, net niet genoeg voor rechtstreekse plaatsing in Q2.

Met een volledig opgedroogde baan waren de omstandigheden in de kwalificatie een stuk beter dan in de derde training. Veijer snelde in Q1 naar de derde plaats, maar ging in de eindfase onderuit in bocht 11. Hij kon zijn weg vervolgen en stuurde zijn motor direct de pits in. Daar moest hij toezien hoe de concurrentie hem terugverwees naar P7, waarmee de kwalificatie er voor hem opzat.

Van de achttien coureurs in Q2, met de vier promovendi uit Q1, was Leopard Racing-coureur Jaume Masia het snelst. De Spanjaard won vorig jaar de wedstrijd. Na zijn poles in Argentinië en Portugal moest Ayumu Sasaki genoegen nemen met de tweede startplaats. Ivan Ortola werd derde, voor WK-tweede Moreira.

Er waren ook valpartijen voor onder anderen kampioenschapsleider Daniel Holgado, Scott Ogden, David Munoz, Kaito Toba en Deniz Öncü.

De Moto3 Grand Prix van Amerika begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag: Kwalificatie Moto3 Grand Prix van Amerika