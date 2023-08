De laatste Nederlandse pole-position in een van de drie wereldkampioenschappen dateerde van 21 augustus 1999. Jurgen van den Goorbergh veroverde destijds de pole-position in de 500cc voor de Grand Prix van Tsjechië. Bijna 24 jaar heeft de vader van huidige Moto2-coureur Zonta van den Goorbergh moeten wachten op een opvolger, die hij op 19 augustus 2023 eindelijk heeft gekregen. De eer viel te beurt aan Moto3-coureur Collin Veijer, die in de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix de snelste tijd klokte en daarmee zijn eerste pole-position in het wereldkampioenschap veroverde.

Veijer zat er op vrijdag al goed bij met een tweede tijd in de tweede vrije training en met die tijd plaatste hij zich rechtstreeks voor Q2. Daarin rekende de 18-jarige coureur uit Staphorst af met de concurrentie. Voor de camera van Ziggo Sport had hij vervolgens een zeer korte verklaring voor hoe hij het voor elkaar kreeg om pole te pakken: "Een heel snelle ronde rijden", lachte Veijer, om daarna op serieuze toon te verklaren dat het gevoel de hele kwalificatie al goed was. "Vooral als ik in mijn eentje reed. Ik kon de tijden gewoon rijden, maar ik moest wel wat proberen om pole-position te pakken. Daarvoor moest ik wel even iemand voor me hebben om er echt een ronde uit te halen."

Toch dacht Veijer na afloop dat het nog wel wat harder kon. "De 1.41.4 waarmee ik de pole pak was gewoon een goede ronde, maar naar mijn gevoel kon het beter in die ronde. Ik voelde de voorkant de hele tijd ietwat wegglijden en het voelde niet perfect", legde hij uit. Toch wilde Veijer na het behalen van deze mijlpaal niet te veel in een jubelstemming terechtkomen, omdat de punten op zondag verdeeld worden. "Het was een goede ronde, ik ben er blij mee, maar we hebben er geen punten mee verdiend. Eigenlijk maakt het ook helemaal niet veel uit, want ik sta alleen eerste [op de grid]. Morgen moet het gebeuren en het gevoel is goed, dus waarom niet?"

De Moto3-race op de Red Bull Ring, met Veijer op pole-position, begint zondagochtend om 11.00 uur.