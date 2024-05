Veijer grijpt nipt naast pole-position voor Moto3-race Catalonië

Met de MotoGP-kwalificatie achter de rug konden de Moto3-rijders zich op Circuit de Barcelona-Catalunya opmaken voor hun strijd om de beste startposities. Collin Veijer plaatste zich zaterdagochtend tijdens de afsluitende training met de vierde tijd rechtstreeks voor Q2. Intact GP-teamgenoot Tatsuki Suzuki moest zich wel in het eerste segment van de kwalificatie melden, evenals snelle rijders als Jacob Roulstone en David Muñoz.

In de eerste fase van Q1 was het echter Scott Ogden die het tempo bepaalde met 1.48.557, waarmee de Brit nog altijd een seconde langzamer was dan in de afsluitende training. Het tempo werd echter nog wat opgevoerd in de laatste zeven minuten van de sessie. Via Roulstone kwam de snelste tijd bij Luca Lunetta terecht. De SIC58-rijder keerde na zijn 1.48.192 terug in de pits en zag daar David Muñoz en Matteo Bertelle nog onder zijn tijd duiken. Laatstgenoemde was met 1.47.766 de snelste, op een tiende gevolgd door Muñoz. Lunetta en Roulstone stelden ook een plek in Q2 veilig, waar de gevallen Ogden en Filippo Farioli net naast grepen.

Ortolá houdt Veijer nipt van pole

Met dat viertal was de groep van achttien rijders in Q2 compleet. Van dat gezelschap begon David Alonso als de grote favoriet aan de sessie, nadat hij in zeventien van de laatste achttien Moto3-sessies bovenaan eindigde en in de laatste oefensessie maar liefst zes tienden van een seconde sneller was dan wie dan ook. De Colombiaan was een van de rijders die in Q2 langer wachtte met op pad gaan, iets wat ook Veijer, Iván Ortolá en José Antonio Rueda deden. Ryusei Yamanaka ging wel meteen de baan op en hij noteerde met 1.47.747 de eerste serieuze richttijd. Die tijd scherpte de Japanner meteen daarna aan, al moest hij de koppositie laten aan Daniel Holgado. Hij klokte 1.47.608.

De langer wachtende rijders meldden zich intussen ook op het asfalt. Zo ook Veijer, die met zijn eerste ronde meteen toesloeg door 1.47.089 op de klokken te zetten en P1 over te nemen. Die tijd scherpte hij met nog vijf minuten te gaan aan tot 1.46.768, waarmee hij nummer twee Alonso - die ietwat gehinderd werd door Ortolá - op een halve seconde zette. In de laatste twee minuten gingen alle rijders echter nogmaals met een nieuwe achterband op jacht naar een verbetering. Dat gold ook voor Veijer, die zich ondanks twee rode sectoren uiteindelijk niet kon verbeteren.

Het kwam de Nederlander duur te staan, want na het vallen van de vlag greep Ortolá pole-position door met 1.46.749 slechts 0.019 seconde onder de tijd van Veijer te duiken. Achter de Intact GP-rijder stelde José Antonio Rueda de derde plek veilig, gevolgd door Taiyo Furusato en Yamanaka. Alonso zag zijn laatste ronde geschrapt worden en moet het doen met de zesde plek, voor Muñoz en Adrian Fernández. De gecrashte Holgado en Lunetta compleerden de top-tien.

De Moto3-race in Catalonië begint zondag om 11.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Catalonië