Veijer nipt afgetroefd door Ortolá in strijd om Moto3-pole Silverstone

Collin Veijer was de snelste van de vrije trainingen op Silverstone en hoefde dus niet te vrezen voor het mislopen van een plek in Q2. De Nederlander kon dus tijdens Q1 toekijken hoe onder meer David Muñoz, Matteo Bertelle, Joel Esteban, Filippo Farioli, Adrián Fernández wel moesten strijden om zich bij de top-veertien te voegen. Voor Muñoz begon de sessie dramatisch, want in zijn eerste ronde ging hij onderuit. Farioli begon sterker: hij noteerde 2.11.755 en was daarmee even de snelste. Niet veel later haalde Fernández twee tienden van die tijd af om de eerste plaats over te nemen. Vicente Pérez en Bertelle stonden na de eerste ronden ook in de top-vier en hadden dus zicht op plaatsing voor Q2.

In de laatste run verbeterde Bertelle zich van de vierde naar de eerste plaats, waarmee hij zijn positie voor Q2 sterker maakte. Tatchakorn Buasri kende ook een goede ronde en snelde daarmee naar de derde plek, voor Pérez. De stand wisselde bij het vallen van de vlag aanzienlijk door een tijdsverbetering van Fernández, die naar 2.10.933 ging. Farioli volgde op de tweede plek met achter zich Xabi Zurutuza. Hij was op zijn beurt nipt sneller dan Bertelle om de top-vier te vormen. Intussen kwam het voor Muñoz neer op die laatste en voor hem enige getimede ronde na zijn schuiver vroeg in de sessie. De Spaanse rijder kwam echter niet verder dan de zevende tijd.

Ortolá met ronderecord naar pole, Veijer grijpt net mis

Bij aanvang van Q2 besloten meerdere rijders de kat even uit de boom te kijken, waaronder Veijer. Daniel Holgado en Jose Antonio Rueda gingen samen met Bertelle en Zuruzuta wel meteen de baan op. Jacob Roulstone was de snelste van de eerste groep met 2.10.040, waarmee de lat direct al een stuk hoger lag dan in Q1. Met iets meer dan acht minuten te gaan besloten veel rijders de baan op te gaan, onder leiding van Veijer. Intussen was GasGas-rijder Holgado naar de tweede plek gegaan, op acht honderdsten van teamgenoot Roulstone.

Veijers eerste ronde van deze kwalificatie was direct goed voor de snelste tijd: 2.09.895. Teamgenoot Tatsuki Suzuki kwam niet aan die tijd en moest genoegen nemen met P4 in zijn eerste poging. Iván Ortolá was echter een stuk sneller in die eerste ronde: 2.09.270. Veijer reageerde een ronde later, maar keek alsnog tegen een achterstand van bijna vier tienden aan. Ook Joel Kelso en David Alonso kwamen er niet aan en sloten achter Veijer aan.

In zijn laatste ronde was Veijer zeer sterk begonnen, waarbij hij het geluk had dat Nicola Carraro achter hem gecrasht was en dus zijn ronde kon afmaken. Na drie sectoren zat Veijer twee tienden onder de tijd van Ortolá, maar op de streep kwam hij uiteindelijk 41 duizendsten tekort om de pole-position op te eisen. Ortolá bleef onbedreigd bovenaan en zal zondag dus van pole starten. Bovendien nam hij daarmee het ronderecord van Veijer - op vrijdag gezet - over. Kelso voegde zich als nummer drie op de eerste startrij. Alonso, Ryusei Yamanaka en Roulstone zullen van de tweede startrij moeten beginnen.

Uitslag Q2 Moto3 Groot-Brittannië