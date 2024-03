Veijer niet helemaal tevreden met P5: "Denk dat we beter kunnen"

Het tweede seizoen van Collin Veijer in de Moto3 werd afgelopen weekend afgetrapt met de Grand Prix van Qatar. Vorig jaar werd de race op Lusail International Circuit nog laat in het jaar gehouden wegens de verbouwing van de faciliteiten op het circuit. Destijds eindigde de Nederlander na een spannende race op de tiende positie. Dit jaar stelde Veijer op zaterdag een tiende startpositie veilig voor de race, waarin hij zich de hele tijd staande hield in de kopgroep. Door crashes van enkele concurrenten in de voorste groep en door zelf geen gekke dingen te doen kwam hij na zestien ronden uiteindelijk als vijfde over de finish.

"Om eerlijk te zijn ben ik niet helemaal tevreden met het resultaat, want ik denk dat we beter kunnen", vertelde Veijer na afloop van de openingsrace. In de openingsfase was het gevoel goed bij de negentienjarige rijder uit Staphorst, maar met iets meer bandenslijtage kreeg hij het wat lastiger. "Ook maakten sommige rijders gekke inhaalmanoeuvres op me, waardoor ik soms uit mijn ritme raakte. Over het geheel genomen was P5 ons maximum in deze race. Laten we kijken wat we in de volgende races kunnen bereiken, want vorig jaar had ik het ook al moeilijk op dit circuit hier in Qatar. Dus we zullen zien wat we op een ander circuit kunnen doen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we het beter kunnen doen dan hier."

Veijer eindigde in Lusail ruim drie tienden van een seconde achter winnaar David Alonso, die Daniel Holgado in de laatste bocht passeerde om de eerste zege van 2024 op te eisen. Taiyo Furusato completeerde het podium, terwijl ook Riccardo Rossi nog voor de rijder van Intact GP eindigde. In het kampioenschap bezet Veijer achter deze vier rijders de vijfde plaats met elf punten. Tussen 22 en 24 maart krijgt hij de kans om wat plaatsen winst te boeken tijdens de Portugese Grand Prix in Portimão. Daar maakte Veijer in 2023 zijn debuut in het wereldkampioenschap door keurig punten te scoren met een twaalfde plek. De overwinning was toen voor Holgado, die afrekende met David Muñoz en huidige Moto2-rijder Diogo Moreira.