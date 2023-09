Veijer niet blij met tiende startpositie: "De snelheid is er wel"

Vorige week maakte Collin Veijer een ijzersterke indruk tijdens het Moto3-raceweekend in Catalonië. Met de snelste tijd in de derde vrije training plaatste de 18-jarige coureur uit Staphorst zich overtuigend voor Q2, maar in die sessie ging het fout. Een crash in bocht 5 leverde hem breukjes op in zijn voet, met als gevolg dat de MotoGP-doktoren hem geen toestemming gaven om zondag te racen. Een kleine week later kreeg Veijer wel weer groen licht om in Misano deel te nemen aan de trainingen voor de Grand Prix van San Marino.

In de drie sessies bouwde Veijer het tempo geleidelijk op. Hij opende het raceweekend op Misano World Circuit Marco Simoncelli door in VT1 de negentiende tijd op de klokken te zetten, waarna hij zich in VT2 verbeterde naar de elfde positie. Vervolgens noteerde de coureur van Intact GP in de derde en afsluitende oefensessie opnieuw de elfde tijd, wat hem eveneens P11 opleverde op de gecombineerde ranglijst. Hij plaatste zich zodoende rechtstreeks voor Q2, waarin hij de tiende startpositie wist te veroveren.

Gezien zijn blessure kan een plekje vooraan op de vierde startrij gezien worden als een mooi resultaat voor Moto3-rookie Veijer, maar zelf houdt hij er na afloop van de kwalificatie een andere lezing op na. De tiende startpositie kan hem namelijk niet bekoren. "Vandaag hadden we een goede ochtend. We hebben ons weer weten te verbeteren en veel alleen gereden", vertelt Veijer. "Uiteindelijk miste ik in de kwalificatie net dat laatste kleine beetje, waar ik nog steeds erg boos over ben. Maar ik denk dat de snelheid er wel is. Hoe dan ook, ik voel me klaar voor de race."

Zondag krijgt Veijer de kans om te laten zien wat er voor hem mogelijk is in Misano. Om 11.00 uur begint de Moto3-race, die ditmaal twintig ronden telt.