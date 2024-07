Veijer negentiende na crash, Alonso zegeviert in Moto3 GP Duitsland

Zaterdag deed Collin Veijer uitstekende zaken door met een dik ronderecord pole-position te pakken voor de Moto3 Grand Prix van Duitsland, zijn eerste van het seizoen en de derde van zijn loopbaan. De Nederlander vond kampioenschapsleider David Alonso en Luca Lunetta naast hem op de eerste rij. Laatstgenoemde had in de trainingen wel een dubbele long lap-straf verdiend voor herhaaldelijk te langzaam rijden. Een heel legioen rijders had vergelijkbare straffen gekregen, terwijl Joel Esteban, Matteo Bertelle, Joshua Whatley en Filippo Farioli de race over 23 ronden zelfs vanuit de pits moesten starten.

Vanaf de voorste startpositie kwam Veijer uitstekend van zijn plek om de leiding te behouden, voor Lunetta, de goed gestarte David Muñoz en Alonso. Muñoz wist in de derde bocht zelfs naar de tweede positie te komen, terwijl Lunetta in de laatste bocht ook Alonso voorbij zag komen in de strijd om de derde plek. De Italiaan van SIC58 Squadra Corse zou aan het einde van de derde ronde zijn eerste long lap-straf inlossen, iets wat Veijer niet vanuit de kopgroep zou meemaken. De Intact GP-rijder was in de tweede ronde vanuit leidende positie onderuit gegaan in bocht 11. Hij pakte zijn Husqvarna wel weer op, maar zou de rest van de race in de achterhoede bivakkeren.

Helemaal vooraan nam Alonso de regie in handen na de val van Veijer door Muñoz in de vierde ronde te passeren. Mede door het inlossen van de reeks straffen ontstond in deze fase van de race ook langzamerhand een kopgroep van twaalf rijders, waar ook José Antonio Rueda, Taiyo Furusato en Daniel Holgado tot behoorden. Furusato viel in de vijfde ronde terug door een tripje door het grind, wat nodig was na een momentje van Muñoz. Doordat leider Alonso geen bijzonder hoog tempo op de mat legde, bleef de kopgroep echter goed bij elkaar en dat leidde dan ook tot veel positiewisselingen, waardoor Muñoz en Furusato zich snel weer naar de voorste gelederen knokten.

Kopgroep lang bij elkaar, maar niemand maakt Alonso iets

In de twaalfde ronde zou er pas iemand wegvallen uit de kopgroep. Jacob Roulstone moest in bocht 2 even door het grind na een touché met Ángel Piqueras. Twee ronden later ging het helemaal mis voor de GasGas Tech3-rijder, die in bocht 11 op vergelijkbare wijze als Veijer onderuit ging. In dezelfde ronde crashte ook Noah Dettwiler. Vooraan bleef de strijd intussen doorgaan met de nodige positiewisselingen. Langzaam werd de kopgroep verder uitgedund, waardoor er met nog vier ronden voor de boeg nog zeven kansrijke rijders overbleven. Lunetta behoorde niet tot dat gezelschap, doordat hij in de eerste bocht tegen de vlakte ging en uitvaller werd.

In de voorlaatste ronde wachtte Rueda, die op dat moment was opgeklommen naar de tweede positie, hetzelfde lot nadat hij zijn achterwiel blokkeerde en in de eerste bocht tegen de vlakte ging. Daardoor bleef er voor de laatste twee ronden een groepje van drie over die om de overwinning zou strijden. Van dat trio bleek Alonso uiteindelijk de sterkste om zo zijn zesde zege van het seizoen veilig te stellen. Furusato werd knap tweede, terwijl Iván Ortolá zich ondanks een long lap naar de derde plek knokte. Adrian Fernández en Ángel Piqueras werden vierde en vijfde, voor Ryusei Yamanaka en Holgado. Muñoz moest genoegen nemen met de achtste stek, gevolgd door Tatsuki Suzuki en Scott Ogden. De resterende punten waren voor Joel Kelso, Stefano Nepa, Farioli, Esteban en Bertelle. Veijer kwam op de Sachsenring wel over de finish, maar met P19 wist hij geen punten te scoren.

De Moto3-rijders krijgen nu drie weekenden rust, alvorens begin augustus de Britse Grand Prix wordt verreden.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Duitsland