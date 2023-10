Veijer evenaart beste Moto3-resultaat in Indonesië, Moreira wint

De kwalificatie voor de Moto3-race in Indonesië verliep uitstekend voor Collin Veijer, die zich via Q1 knap naar de vierde startpositie knokte. De pole-position op Mandalika International Circuit was echter voor Diogo Moreira, die in de strijd om de eerste startpositie nipt afrekende met Jaume Masia. David Alonso completeerde de eerste startrij voor de twintig ronden tellende race, die zondag om 6.00 uur Nederlandse tijd van start ging.

De aanloop naar de race verliep dramatisch voor Ayumu Sasaki. De Intact GP-rijder crashte op weg naar de grid, waar zijn monteurs nog hard aan de slag moesten om de motor van start te kunnen laten gaan. Dat lukte, maar de Japanner kwam bij de start niet lekker van zijn plek. Polesitter Moreira kwam wel goed van zijn plek en ging als eerste door de eerste bocht, voor Alonso, de goed gestarte Veijer en de nog beter gestarte Ivan Ortola. Voor laatstgenoemde bleek zijn raketstart te mooi om waar te zijn en dat was ook zo, want hij kreeg twee long lap-penalty's voor een valse start. Veijers start leverde geen problemen op en stelde de Nederlander zelfs in staat om de tweede positie in bocht 16 over te nemen van Alonso.

De vanaf P7 vertrokken Daniel Holgado begon intussen aan een goede opmars, die hem aan het einde van de eerste ronde al op de derde positie bracht. In de daaropvolgende ronde zette hij die opmars voort door langs Veijer en Moreira te gaan om de leiding te pakken. Veijer behield aan het einde van die ronde echter de tweede plek, doordat hij eveneens langs Moreira ging. Een ronde later antwoordde Veijer door Holgado in de tiende bocht te verschalken en de leiding even over te nemen, al wist de Spanjaard enkele bochten later te counteren. Veijer zou in de vierde ronde ook Masia en Alonso voorbij zien komen, waarna de situatie aan het front even stabiliseerde.

Vooraan ontstond intussen een kopgroep van zo'n zeven rijders, bestaande uit Holgado, Masia, Alonso, Veijer, David Muñoz, Diogo Moreira en de verrassende Taiyo Furusato. Laatstgenoemde hing achteraan het groepje, maar de overige rijders in deze groep begonnen elkaar te bestoken met aanvallen en inhaalacties. Zo knokte Veijer zich in de achtste ronde met één actie langs Masia en Alonso om de tweede plek even te heroveren, waarna Moreira zich weer naar voren knokte vanaf de zesde stek. De Braziliaan nam in de elfde ronde de tweede positie kortstondig over van Veijer, om dat een ronde later definitief te doen. In de dertiende ronde zou Moreira zich ook langs Holgado knokken om de leiding even over te nemen, al wisselden zij een ronde later nogmaals van positie.

Holgado schakelt zichzelf uit met long lap-penalty's

Na veertien ronden reed Moreira dus aan de leiding, voor Holgado, Masia en Veijer. Lang zou die volgorde niet gehandhaafd blijven, want in de vijftiende ronde kreeg Holgado zijn eerste long lap-penalty voor het afsnijden van de negende bocht. Die loste hij een ronde later al in, waarna hij op de tiende positie terugkeerde. Masia erfde de leiding, voor Alonso en Veijer, maar de volgorde in de uit tien coureurs bestaande kopgroep zou vervolgens nog behoorlijk veranderen. Zo maakte Veijer in de voorlaatste ronde een momentje mee, waardoor hij even terugviel naar de negende plek. De Intact GP-rijder wist echter snel wat plekjes terug te pakken, om zo als nummer zeven door te komen bij aanvang van de laatste ronde.

Holgado had op dat moment in derde positie al een nieuwe long lap-straf te pakken, die hij besloot om te laten zetten in een tijdstraf van drie seconden. Zijn rol voor de zege was daardoor uitgespeeld, al zou hij uiteindelijk ook slechts als negende over de finish rijden. Vooraan controleerde Moreira het veld in de laatste ronde en hij speelde het goed uit om zijn eerste Moto3-zege van het seizoen te boeken. Op het podium kreeg de MT Helmets MSI-rijder gezelschap van Alonso, die in de laatste ronde afrekende met Muñoz in de strijd om de tweede positie. Veijer knokte zich intussen naar de vierde positie, die hij veiligstelde met een prachtige actie in bocht 15 waarmee hij drie coureurs tegelijk te grazen nam. José Antonio Rueda werd vijfde, voor Masia, Furusato en de relatief kleurloze Deniz Öncü. Ortola herstelde zich nog door uiteindelijk als negende geklasseerd te worden, voor teamgenoot Stefano Nepa, Bertelle, Kaito Toba en Riccardo Rossi. Holgado werd na zijn tijdstraf vijftiende, met Ryusei Yamanaka op P15 als laatste rijder in de punten.

De Moto3-coureurs reizen meteen door naar Phillip Island, waar komend weekend de Grand Prix van Australië wordt verreden.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Indonesië