Veijer net naast podium in Catalonië, Alonso wint en pakt WK-leiding

Voor de zesde race van het huidige seizoen is de Moto3 neergestreken op een zonnig Circuit de Barcelona-Catalunya voor de Grand Prix van Catalonië. Zaterdag verzekerde Iván Ortolá zich van pole-position voor de race over achttien ronden door slechts 0.019 seconde onder de tijd van Collin Veijer te duiken. De Nederlander mocht desondanks midden op de eerste rij plaatsnemen, met rechts van hem José Antonio Rueda op de derde positie. David Alonso en Daniel Holgado, de nummers één en twee in het kampioenschap, moesten vanaf P6 en P9 aan het treffen in Montmeló beginnen.

Vanaf de tweede plek kende Veijer geen geweldige start, waardoor hij even terugviel naar de vijfde stek. Na de eerste bochtencombinatie reed de Intact GP-rijder achter Ortolá en Holgado alweer op de derde positie, voor David Muñoz en Taiyo Furusato. Die twee rijders zouden Veijer nog in de openingsronde verschalken om hem terug te duwen naar de vijfde stek. Op het lange rechte stuk van start-finish stonden echter de nodige slipstreamduels te wachten, iets wat in de tweede ronde meteen werd bewezen. Zo viel Holgado terug naar de zesde plek, terwijl Alonso naar de vierde positie kwam en Veijer zelfs P2 overnam.

Kopgroep blijft lange tijd groot

Een ronde later pakte Veijer met de slipstream zelfs de leiding in Montmeló, op een moment dat David Muñoz en Taiyo Furusato hun eerste long lap-straf inlosten voor vergrijpen tijdens de trainingen. Mede daardoor leken de eerste acht rijders een gaatje te kunnen slaan met de achtervolgende groep, maar in de vijfde ronde was er alweer een hergroepering om een leidend gezelschap van liefst zeventien rijders te laten ontstaan. David Almansa was op dat moment in bocht vijf al gecrasht, al kon de rijder van Snipers Team zijn weg wel vervolgen. Dat gold niet voor Joel Kelso en Taiyo Furusato, die allebei in de zesde ronde onderuit gingen. Laatstgenoemde deed dat kort nadat hij zijn tweede long lap-penalty had ingelost.

In de zevende ronde zou ook Riccardo Rossi - die op dat moment net een long lap-straf had gekregen voor het overschrijden van track limits - uitvaller worden door een crash. In de tussentijd was de leiding meermaals van eigenaar gewisseld, waardoor Holgado op dat moment vooraan reed. Ortolá en Veijer kwamen in de achtste ronde echter aan hem voorbij, waarna laatstgenoemde in de negende ronde via de slipstream naar de koppositie kwam. In de ronden daarna zou dat tweetal nog enkele malen van plek wisselen, totdat Alonso in de twaalfde ronde aan kop kwam.

Alonso houdt stand aan kop

De Colombiaan van CFMoto Aspar voerde het tempo behoorlijk op en daardoor werd de kopgroep meteen uitgedund tot zeven rijders. In de vijftiende ronde ontstond er achter nummer vier Holgado een breukje, mede doordat de verrassende Luca Lunetta het tempo niet kon volgen. José Antonio Rueda en Muñoz gingen dan ook aan hem voorbij in een poging om de aansluiting met het leidende viertal - naast Alonso en Holgado bestaande uit Ortolá en Veijer - terug te vinden. Holgado kon het tempo echter ook niet helemaal volgen en werd in de zeventiende ronde opgeslokt door het jagende tweetal achter hem, wat ook tot inhaalacties leidde.

Rueda wist in de laatste anderhalve ronde het gaatje naar Alonso, Ortolá en Veijer te dichten en Veijer in bocht vier van de slotronde zelfs te grazen te nemen. Daar bleef het ook bij, waardoor Alonso zijn vierde overwinning van het Moto3-seizoen en de leiding in het kampioenschap opeiste. Ortolá en Rueda stelden de resterende podiumplaatsen veilig, terwijl Veijer het met de ondankbare vierde plaats moest doen. Muñoz werd vijfde, voor Holgado en Lunetta. Hun teamgenoten, Jacob Roulstone en Filippo Farioli, besloten de race als achtste en negende, met Adrian Fernández op de tiende positie. De rest van de punten werden behaald door Ryusei Yamanaka, Ángel Piqueras, Stefano Nepa, Joel Esteban en Tatsuki Suzuki.

Komend weekend komen de Moto3-rijders alweer in actie. Dan staat de Grand Prix van Italië op het programma.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Catalonië