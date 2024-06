Veijer moet Moto3-zege aan Alonso laten in Italiaanse Grand Prix

De race-actie op de zondag van de Grand Prix van Italië werd traditiegetrouw afgetrapt met de Moto3-race. De lichtste Grand Prix-klasse stond voor een race over zeventien ronden op Autodromo Internazionale del Mugello, waarin David Alonso vanaf pole-position mocht vertrekken. De kampioenschapsleider troefde Iván Ortolá en José Antonio Rueda af in de kwalificatie. Collin Veijer werd nipt van de eerste startrij gedrukt, waardoor de Nederlander met de vierde startpositie vanaf de tweede startrij mocht vertrekken.

Vroege rode vlag na beangstigende crash

Alonso en Ortolá slaagden er bij de start in om de eerste twee posities te behouden, terwijl Rueda juist terugviel naar de tiende positie. Vanaf de achtste positie kwam Taiyo Furusato knap naar de derde plek, gevolgd door Veijer, Jacob Roulstone en de vanaf P14 vertrokken David Muñoz. Rueda begon vervolgens aan een inhaalrace die hem aan het einde van de openingsronde alweer op de zevende plek bracht, waarna de Spanjaard in de tweede ronde alweer langs Muñoz te gaan voor de zesde positie. Alonso en Ortolá probeerde intussen weg te breken, maar Furusato en Veijer wisten de aansluiting te vinden.

De Intact GP-rijder ging in de derde ronde op start-finish voorbij aan Furusato voor de derde plek, iets wat hij een ronde later ook deed bij Ortolá voor P2. Die positie zou Veijer echter niet behouden, want kort daarna werd de rode vlag gezwaaid. Xabi Zurutuza was in de derde ronde ten val gekomen bij het uitkomen van Arrabbiata 2 en kwam daarbij in het pad van Filippo Farioli terecht. De Italiaan kon geen kant op en reed tegen de KTM Ajo-rijder aan, die gelukkig bij bewustzijn bleef, maar wel langs de baan behandeld moest worden. Zurutuza zou tijdens de onderbreking met de ambulance afgevoerd worden en ontbrak zodoende tijdens bij de herstart over elf ronden, die ruim een kwartier zou plaatsvinden met de doorkomst na de derde ronde als de nieuwe startgrid.

Kopgroep van zes rijders na herstart

Alonso, Ortolá en Veijer kwamen vanaf de eerste rij goed weg bij de herstart om als eerste drie door de eerste bocht te gaan, voor Furusato en Muñoz. Holgado kwam als zesde door, maar kwam wel in aanraking met Rueda, die daardoor crashte en Stefano Nepa meenam in zijn val. Later in de eerste ronde zou ook Tatsuki Suzuki ten val komen, waarna Furusato in de vijftiende bocht langs Veijer ging voor de derde plek. Op het rechte stuk erna zou Veijer echter optimaal profiteren van de slipstream door van de vierde positie meteen op te rukken naar de leiding. Een ronde later zou Alonso echter hetzelfde doen door vanaf de derde plek weer naar de leiding te komen.

Op dat moment was er al een kopgroep ontstaan van zes rijders, waar naast Veijer en Alonso ook Furusato, Ortolá, Muñoz en Ryusei Yamanaka onderdeel van uitmaakten. Holgado was de aansluiting al verloren en kreeg vervolgens nog een dubbele long lap-straf voor zijn aandeel in de startcrash. De nummer twee in de tussenstand zou daardoor terugvallen tot buiten de punten, terwijl Alonso intussen met Veijer bleef duelleren om de leiding. In de vijfde ronde slaagde de rijder uit Staphorst erin om de koppositie te pakken, om die in de zesde ronde weer af te staan. Op start-finish zou Veijer bij aanvang van de zevende ronde echter weer naar leiding komen.

Veijer weet Alonso net niet bij te halen

Nog een ronde later zou de Nederlander echter een gat in de lucht maken voor zijn achtervolgers, waardoor hij op start-finish helemaal terugviel naar de zesde plek. Alonso heroverde de koppositie en wist meteen een gaatje te slaan richting Yamanaka, die daardoor niet optimaal kon profiteren van de slipstream. Veijer kon dat bij aanvang van de negende ronde wel, waardoor hij op topsnelheid weer terug kon komen naar de vierde positie. In de tiende ronde ging hij met een slipstream ook langs Yamanaka en Ortolá, om zo weer op de tweede positie te belanden. Alonso had op dat moment echter al een gaatje van ruim zes tienden van een seconde geslagen, waardoor Veijer in de achtervolging moest. Dat deed hij met verve, want bij het ingaan van de laatste ronde was het verschil dankzij de snelste race alweer gehalveerd.

Tot een aanval kwam het echter niet, want Alonso hield stand en zou met anderhalve tiende voorsprong zijn vijfde zege van het Moto3-seizoen boeken. Veijer volgde op de tweede positie, terwijl Yamanaka zijn eerste podiumplaats in de klasse pakte door derde te worden. Hij profiteerde optimaal van de crash van teamgenoot Ortolá, die zijn motor wel weer oppakte om achter Furusato en Muñoz als zesde te eindigen. Luca Lunetta werd voor eigen publiek zevende, gevolgd door Adrián Fernández, Jacob Roulstone en Matteo Bertelle. De resterende punten werden gepakt door Ángel Piqueras, Joel Kelso, Riccardo Rossi, Holgado en Rueda.

Het Moto3-seizoen wordt door het uitstellen van de GP van Kazachstan pas over vier weken vervolgd met de TT van Assen.

