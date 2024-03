Veijer wil voor Moto3-titel gaan: "Maar eerst focussen op top-vijf"

In 2023 liet Collin Veijer een uitstekende indruk achter tijdens zijn debuutseizoen in het wereldkampioenschap Moto3. Hij verzekerde zich twee keer van pole-position en werd met een prachtige zege in Maleisië uiteindelijk zevende in het kampioenschap. Deze winter is er echter het nodige veranderd in de Moto3. KTM en Honda hebben een verbeterde motorfiets geïntroduceerd, terwijl Pirelli het stokje van Dunlop heeft overgenomen als bandenleverancier. Zodoende waren de wintertests in Portugal en Jerez van groot belang om aan de veranderingen te wennen.

Daar is Veijer naar eigen zeggen behoorlijk goed in geslaagd, zo laat hij voor het raceweekend in Qatar weten bij Ziggo Sport. "We hebben veel kunnen testen en veel gevoel kunnen opbouwen met de motor en de nieuwe banden. Het voelde allemaal goed en we konden uiteindelijk in de top-vijf eindigen. Ik denk dat dit tijdens een test ook niet zo gek is, maar het is natuurlijk nog maar een test", vertelt de 19-jarige rijder uit Staphorst, die werkgever Intact GP trouw is gebleven.

Na zijn sterke debuutjaar wordt er het nodige verwacht van Veijer in zijn tweede Moto3-seizoen, waarin maar liefst 21 Grands Prix worden verreden. Er wordt her en der zelfs gesuggereerd dat hij een van de titelkandidaten is, maar zelf wil hij niet te hard van stapel lopen. "We gaan er natuurlijk wel voor, maar ik denk dat we ons moeten focussen op de top-vijf", geeft Veijer voorzichtig aan. "Als je kijkt hoeveel mensen er zijn die verwachten dat ik al bijna wereldkampioen ben... Dat vind ik wel wat ver gaan. Uiteindelijk gaan we er natuurlijk voor en we gaan er ons best voor doen. En natuurlijk gaan we ervoor als er een kans is. Maar laten we ons eerst maar focussen op hoe we het seizoen gaan beginnen, dan kun je altijd nog verder kijken."

Veijer heeft zijn eerste officiële Moto3-training van 2024 inmiddels achter de rug. De lichtste klasse trapte het raceweekend op Lusail International Circuit af met de vrije training. Daarin klokte Veijer de zevende tijd. Hij gaf met 2.04.969 ruim zeven tienden van een seconde toe op snelste man Ivan Ortolá.