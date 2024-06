Veijer met Moto3-ronderecord snelste op vrijdag TT Assen

Net als de MotoGP en Moto2 is de Moto3 dit weekend neergestreken op TT Circuit Assen. Aldaar stonden vrijdag twee oefensessies gepland, waarbij de tweede al meetelde voor directe plaatsing voor Q2. De eerste training diende dus vooral om de baan te verkennen en alvast te wennen aan de omstandigheden. Iván Ortolá deed dat het beste, want met 1.40.610 noteerde de MT Helmets-MSI-rijder de snelste tijd. Teamgenoot Ryusei Yamanaka volgde op de tweede stek, voor Adrián Fernández, kampioenschapsleider David Alonso en José Antonio Rueda. Collin Veijer meldde zich aanvankelijk aan het front, maar zou gedurende de sessie terugzakken naar de achtste positie.

Dat er niets mis was met de snelheid van Veijer, bleek vervolgens wel tijdens de tweede vrijdagse oefensessie in Assen. Net als in VT1 meldde de Intact GP-rijder zich meteen aan het front door als eerste onder de 1 minuut en 41 seconden te duiken. Halverwege de sessie had Veijer dan ook een halve seconde voorsprong op de concurrentie, maar in de tweede run aan het einde van de sessie werd het tempo door iedereen nog eens opgevoerd. Toch bleek niemand bij machte om onder de tijd van de enige Nederlandse Moto3-rijder te duiken, al kwam Yamanaka tot op een paar honderdsten.

Veijer tekende in de slotfase zelf ook nog voor een flinke verbetering. Met 1.40.259 noteerde hij een nieuw ronderecord - bijna een seconde sneller dan de poletijd van vorig jaar - om de vrijdagse actie als snelste af te sluiten. Ook zette hij hiermee een goede stap richting rechtstreekse plaatsing voor Q2. Yamanaka en Ortolá volgden op drie tienden op de tweede en derde positie, met Fernández op de vierde stek. Rueda kwam uiteindelijk tot de vijfde tijd, voor Angel Piqueras, Joel Kelso en Luca Lunetta. Kampioenschapsleider Alonso crashte tot tweemaal toe met zijn CFMoto Aspar-machine om uiteindelijk genoegen te moeten nemen met de achtste plek, voor zijn eveneens gecrashte titelrivaal Daniel Holgado. Tatsuki Suzuki, de teamgenoot van Veijer bij Intact, stelde de laatste plek in de top-tien veilig.

De Moto3 TT van Assen wordt zaterdagochtend om 08.40 uur vervolgd met de tweede training. Daarin wordt definitief bepaald welke rijders doorstoten tot Q2 en wie zich in Q1 moeten melden.

Uitslag eerste training Moto3 TT van Assen