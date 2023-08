De Grand Prix van Oostenrijk is voor Collin Veijer uitgedraaid op een gedenkwaardig weekend. De Nederlandse rookie in de Moto3 verraste zaterdag vriend en vijand door voor het eerst in zijn nog prille loopbaan pole-position op te eisen op de Red Bull Ring. Een dag later raakte hij de koppositie bij de start al kwijt, maar wel slaagde Veijer erin om zich te handhaven in het voorste groepje. Later in de race nam hij zelfs even de koppositie over, om zich daarna achteraan de kopgroep van vier man te nestelen. Door de schermutselingen voor hem volgde er in de run naar de finish nog een kans op een podiumplek, maar die kwam er uiteindelijk niet. De coureur van Husqvarna Intact GP kwam uiteindelijk 0.017 seconde tekort op teamgenoot Ayumu Sasaki, die de derde plek op het podium bemachtigde.

Bij het uitkomen van de laatste bocht leek Veijer meer snelheid mee te nemen dan teamgenoot Sasaki, maar toch ging de Japanner aan zijn minder ervaren teamgenoot voorbij. Die had daar na afloop van de race wel een verklaring voor. "De drive [uit de laatste bocht] was goed, maar ik had geen slipstream en Ayumu had precies de slipstream voor zich. Uiteindelijk pakt hij hem op de lijn, maar in ieder geval wel een mooie race gehad", blikte Veijer bij Ziggo Sport terug op zijn Oostenrijkse GP. Daarin kwam hij niet alleen 0.017 seconde tekort op zijn eerste podiumplaats, ook gaf hij slechts een tiende van een seconde toe op winnaar Deniz Öncü.

Opvallend was dat Veijer in de tweede helft van de race vrijwel onafgebroken achteraan de kopgroep reed. De reden daarvoor waren wat trillingen onder het remmen. "Op een gegeven moment was het moeilijk. Ik kreeg steeds meer chatter waardoor het steeds lastiger werd. Daarom bleef ik er de hele tijd achter zitten en uiteindelijk gingen ze ervoor in de laatste bocht. Ik kon er onderdoor, maar op de lijn was het net niet genoeg. Uiteindelijk was het goed zo", aldus Veijer, die erkende niet bewust een gat te laten vallen. "Dat was op sommige momenten niet bewust, maar toen kreeg ik het gevoel weer een beetje en vervolgens ben ik weer bij de groep gekomen. Daarna kon ik het met hen uitrijden, dus ik denk dat ik een mooie race heb gehad en op naar de volgende."