De 18-jarige rijder uit Staphorst liet in het eerste weekend van het Moto3-seizoen 2023 direct zien uit het juiste racehout te zijn gesneden. In de kwalificatie ging hij knap door naar Q2, waar hij zijn ervaren teamgenoot Ayumu Sasaki met een perfecte slipstream aan de pole-position hielp. Toen de rollen omgedraaid werden klom de Nederlander op tot de veertiende stek.

In de race had Veijer in de beginfase moeite met een gebrek aan gevoel aan de voorkant. Toch hield hij zich sterk staande in de duels en kwam na een mooie strijd als twaalfde over de meet. “De eerste race was niet slecht, maar het voelde in de eerste paar ronden wat moeizaam aan. Uiteindelijk vond ik mijn gevoel en over het algemeen wisten we dat we er konden zijn. Het gevoel met de voorkant was niet perfect in de eerste paar ronden maar naarmate mijn gevoel verbeterde kon ik in de laatste ronden wat meer pushen.”

Ondanks de solide start van zijn rookiejaar is Veijer ervan overtuigd dat er meer in het vat had gezeten: “Ik weet dat we met de kopgroep hadden kunnen vechten in deze race, de snelheid was er en de volgende keer zullen we er zijn. Ik ben blij met de punten en nu op naar de volgende.”

De volgende wedstrijd is op 2 april op het Autodromo Termas de Rio Hondo in Argentinië.