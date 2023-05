Veijer mist op zes honderdsten Q2 in Moto3-kwalificatie Le Mans

Collin Veijer kwam in de vrije trainingen van het Moto3-weekend op het Bugatti Circuit in Le Mans te kort voor een rechtstreekse plaatsing in Q2. De Nederlander probeerde om via Q1 toch nog een plek bij de beste achttien af te dwingen. Zijn 1.43.816 was uiteindelijk goed voor de vijfde tijd, waarmee hij net naast een plek in Q2 greep. Het gat naar de rijder voor hem op P4 bedroeg slechts zes honderdsten. Daardoor vertrek Veijer op zondag vanaf de negentiende stek.

In het vervolg van de kwalificatie stond er geen maat op Ayumu Sasaki. De Japanner klokte een 1.41.630 en was daarmee liefst drie tienden sneller dan zijn eerste achtervolger Diogo Moreira. Daniel Holgado volgde met de derde tijd, voor Andrea Migno en Ivan Ortola. Daarmee staat de volledige top-drie van het kampioenschap in de top-vijf van de grid.