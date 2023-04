Veijer mist vertrouwen voor gooi naar WK-punten in Argentinië

De Moto3-race op het Argentijnse circuit Termas de Río Hondo was nat en dat was niet eenvoudig voor Veijer, die in zijn voorbereiding nog niet veel gereden had op natte circuits. Bovendien had de 18-jarige coureur voor dit weekend nog nooit een meter gereden op het unieke Termas. Het ontbreken van een warm-up maakte het wat dat betreft nog iets lastiger voor de jonge Staphorster. Hij mocht in de race vanaf de zeventiende startplek vertrekken nadat hij op zaterdag weer goed voor de dag kwam, maar miste in de race het vertrouwen voor een nieuwe gooi naar WK-punten.

“Ik had niet het beste tempo in de race van vandaag en helaas kon ik ook geen goed gevoel opbouwen met de motor”, zegt Veijer. “De motor zelf was prima, het was puur mijzelf. Ik moest meer pushen in de regen, maar het ontbrak me aan vertrouwen. Ik hoopte vandaag een goede prestatie neer te zetten door te finishen, maar het was echt moeilijk. Hopelijk kunnen we in de toekomst iets beters vinden in de regen. Op het droge hadden we een goede set-up, dus we zullen deze ervaring als leermoment gebruiken.”

Veijer kwam uiteindelijk op de 22ste plek aan de finish. Zijn teamgenoot Ayumu Sasaki kleurde de wedstrijd vooraan, maar kwam uiteindelijk ten val en moest de wedstrijd verlaten. De overwinning was voor Tatsuki Suzuki, die met een grote voorsprong aan de meet kwam voor Diogo Moreira en Andrea Migno.