Veijer mist podium in Oostenrijk op 0.017 seconde, Öncü pakt zege

Zaterdag zorgde Collin Veijer voor een daverende verrassing door op de Red Bull Ring zijn eerste pole-position te veroveren in de Moto3. Een unieke prestatie waarmee de coureur uit Staphorst de opvolger werd van Jurgen van den Goorbergh, die in 1999 in Tsjechië pole pakte in de 500cc en daarmee de laatste Nederlandse polesitter in de Grands Prix was. Veijer mocht in Oostenrijk dus vanaf de beste startpositie vertrekken, naast hem op de eerste rij zag hij WK-leider Daniel Holgado en Deniz Öncü plaatsnemen.

De start van de Moto3-race over 20 ronden verliep probleemloos en Veijer kwam goed van zijn plek, maar de kopstart moest hij laten aan Holgado. Ook Öncü wurmde zich voor de eerste bocht langs de Nederlander, die de eerste ronde op de derde positie zou afsluiten. Meteen daarna opende hij de aanval op de Turk om de tweede positie te heroveren. Op dat moment ging Husqvarna Intact GP-teamgenoot Ayumu Sasaki langs Riccardo Rossi voor de zesde stek. Achter de Italiaan viel meteen een gaatje richting nummer acht Kelso, die na de derde ronde al tegen een achterstand van twee seconden aan richting de eerste zeven rijders in de race.

Holgado voerde het veld een ronde later aan voor Veijer, Öncu, David Alonso, Jaume Masia, Sasaki en Rossi, maar lang zou dat niet standhouden. De Leopard Honda van Masia gaf in de vierde raceronde de geest, waardoor Alonso, Sasaki en Rossi ontwijkende actie moesten ondernemen en de eerste drie een gaatje van zo'n anderhalve seconde konden slaan. Terwijl Öncü zich vervolgens weer langs Veijer knokte, begonnen Alonso en Sasaki aan het binnenhengelen van de kopgroep. Toen het tweetal bij aanvang van de achtste ronde bijna weer de aansluiting had, besloot Veijer in de aanval te gaan. In de eerste bocht passeerde hij Öncü weer om de tweede stek te heroveren, om een ronde later in dezelfde bocht de leiding over te nemen van Holgado.

Veijer handhaaft zich in kopgroep, maar verliest sprint om podiumplek

Lang kon Veijer niet van de koppositie genieten, want in de tiende ronde kwam Holgado er weer voorbij. Later in de ronde zetten ook Öncü en Alonso met succes de aanval in op de Nederlander. Alonso begon op dat moment juist aan een opmars, waarna hij in de eerste bocht van de twaalfde ronde de leiding overnam van Holgado. Een bocht later ging de GasGas-coureur echter onderuit, waardoor de kopgroep werd gereduceerd tot vier rijders. Voor Sasaki was dat het moment om aan te zetten, want in achtereenvolgende ronden zette hij Veijer, Öncü en Holgado opzij om de leiding even in handen te nemen.

In de vijftiende ronde antwoordde Holgado echter door de leiding te heroveren, die hij vervolgens weer een tijdje zou vasthouden. Pas in de voorlaatste ronde worstelde Sasaki zich weer langs de Tech3-coureur, al zou de Japanner enkele bochten later te grazen genomen worden door zowel Holgado als Öncü. De Turk pakte hij snel terug, om bij het ingaan van de laatste ronde opnieuw de leiding te pakken. Toch zou Sasaki niet als winnaar uit de bus komen, nadat Holgado in de laatste bocht het breekijzer pakte.

Daarmee zorgde de Spanjaard voor een opening voor Öncü, die de sprint naar de finish met 0.005 seconde verschil won en zo zijn tweede zege van het seizoen pakte. Holgado werd tweede en deed daarmee goede zaken in het kampioenschap, terwijl Sasaki de strijd om het derde podiumplekje met slechts 0.017 seconde verschil won van Veijer. Desondanks boekte hij wel het beste resultaat van zijn nog prille Moto3-carrière. Ivan Ortola knokte zich vanaf de achttiende startpositie naar de vijfde stek, gevolgd door Rossi op de zesde positie. Ryusei Yamanaka voerde de groep erachter aan op P7, voor Diogo Moreira, David Muñoz en Stefano Nepa als nummer tien. De laatste punten op de Red Bull Ring gingen naar José Antonio Rueda, Matteo Bertelle, Tatsuki Suzuki, Kaito Toba en David Salvador.

De Moto3-coureurs zijn komend weekend vrij, alvorens zij in het eerste weekend van september in op het Circuit de Barcelona-Catalunya worden verwacht.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Oostenrijk