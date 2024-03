De openingsfase van de Moto3-race in Portugal verliep nog ietwat moeizaam voor Collin Veijer, die enkele posities verloor en vanaf de tiende plaats aan een opmars moest beginnen. Dat lukte ook en het bracht hem - na het dichtrijden van enkele gaatjes - zelfs even op de vierde positie. Die plek kon de Husqvarna Intact GP-rijder niet meer vasthouden, waardoor hij uiteindelijk als zesde over de finish kwam op het Autódromo Internacional do Algarve. Met dat resultaat kon Veijer uiteindelijk redelijk leven.

"Niet helemaal tevreden, maar het gevoel was weer beter dan op zaterdag", vertelde Veijer, die op zondag koos voor de medium voorband, bij Ziggo Sport. "Daar was het gevoel stukken beter mee dan gisteren in de kwalificatie [op de soft]. Het gevoel in de race was ook gewoon goed, maar ik moest iedere keer gaten dichtrijden en daarmee vraag je veel van de band. Aan het einde was het lastig om dat goed te managen, maar je ziet dat iedereen daar last van heeft. Uiteindelijk was het gevoel redelijk en ik denk dat we redelijk tevreden mogen zijn met P6, maar laten we proberen om het de volgende race nog beter te doen."

Helemaal blij met het gevoel op de Moto3-motor van KTM was Veijer niet en dat gold vooral in de derde en vierde sector in Portimão. "Daar was het gevoel ook wat minder met de voorkant. Daar had ik in de kwalificatie ook iedere keer last van, vooral in sector drie en vier. In sectoren één en twee stond ik er redelijk goed bij, maar ik had het lastiger in drie en vier. Dat was ook in de race het geval", legde de 19-jarige rijder uit Staphorst uit. "Wel konden we daar nu redelijk bijblijven. Met de slipstream kom je ook wel redelijk terug. In de eerste sector voelde ik me best sterk op de remmen en de inhaalacties waren denk ik ook goed geplaatst. Dit kunnen we meenemen voor de volgende."

Uiteindelijk kwam Veijer zo'n twee seconden tekort voor zijn eerste podiumplek van het seizoen. Bij het ingaan van de laatste ronde wist hij dat de top-drie eigenlijk buiten bereik was. "Je bent gewoon bezig met je ronden en niet met of je het podium gaat halen. In de laatste ronde zag ik al wel dat het niet meer ging lukken, dus toen wilde ik Alonso gewoon proberen aan te vallen", aldus Veijer, die nu de nummer vier is in het WK. "Dat lukte in bocht 3, maar hij wilde hem er weer tussen prikken in bocht 5. Toen verloor ik hem bijna met een highsider, dus dat ging een beetje lastig. Ik denk dat we uiteindelijk een goede race hebben gehad en dat we ook op een mindere baan redelijk sterk waren."