Veijer kan leven met P4: "Had moeite in omhoog lopende secties"

Zaterdag greep Collin Veijer met een heel klein verschil naast de pole-position voor de Moto3 Grand Prix van Catalonië. Desondanks mocht hij zondag vanaf de tweede positie aan de race op Circuit de Barcelona-Catalunya beginnen. De Intact GP-rijder reed de gehele race mee in de kopgroep en kwam via de slipstream enkele keren aan de leiding te liggen, maar in de slotfase bleken David Alonso en Iván Ortolá iets te sterk. In de slotronde kwam ook José Antonio Rueda nog voorbij aan Veijer, die daardoor dus genoegen moest nemen met de vierde plaats.

Met dat resultaat kon de tweevoudig Grand Prix-winnaar achteraf gezien prima leven. "De vierde plek was het maximale vandaag. Mijn start was oké en vanaf het begin voelde ik me goed. Voor mijn gevoel kon ik in de eerste bocht een goede inhaalactie maken en ik probeerde nog wat rijders buitenom te grazen te nemen", vertelde Veijer na afloop van de race. Dat er niet meer in zat, kwam doordat hij in de omhoog lopende delen van het circuit niet helemaal kon meekomen. "Vanaf dat moment heb ik hard gepusht en gedurende de race mijn best gedaan, maar ik had veel moeite in de secties van het circuit die omhoog liepen. Ik denk dus dat we blij moeten zijn met de vierde plek en hopelijk kunnen we het beter doen in Mugello."

Met zijn vierde plek heeft Veijer de derde plek in het kampioenschap behouden, al is zijn achterstand op leider Alonso opgelopen tot 43 punten. Desondanks is teammanager Peter Öttl blij met de prestatie van zijn pupil. "Collin heeft vandaag alles gegeven. Hij heeft geen enkele fout gemaakt en het maximale was de vierde plaats. Desondanks is dat ietwat jammer, want je wil ook op het podium eindigen als je vanaf de eerste rij start", erkende hij dat er sprake was van enige teleurstelling bij Intact GP. "Dat had hij ook verdiend. In zo'n spannende race was het echter ook belangrijk om de finish te halen en punten te scoren."