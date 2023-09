Nederland heeft sinds begin 2023 in de persoon van Collin Veijer weer een afgevaardigde in de Moto3. De 18-jarige coureur uit Staphorst debuteerde in Portugal met een twaalfde plek en vier WK-punten, wat ook zijn beste resultaat zou blijken in de eerste vijf races van het seizoen. Daarna heeft Veijer de weg omhoog gevonden. Sinds de Italiaanse Grand Prix in Mugello eindigde hij iedere keer in de top-tien als hij de finish bereikte, met als hoogtepunt de vierde plek in Oostenrijk. Aldaar mocht de coureur van Intact GP ook voor het eerst in zijn loopbaan vanaf pole-position vertrekken, om het podium in de race met slechts 0.017 seconde te missen.

Afgelopen weekend eindigde Veijer - ondanks de gebroken tenen die hij een week eerder in Catalonië opliep - knap als vijfde in de GP van San Marino. Daarmee klom het talent naar de dertiende positie in de tussenstand. De prestaties van Veijer zijn ook niet onopgemerkt gebleven bij regerend Formule 1-kampioen Max Verstappen. Hij is onder de indruk van wat zijn landgenoot, die eveneens gesponsord wordt door Red Bull, in zijn debuutseizoen in het wereldkampioenschap laat zien. "Ik krijg niet alle wedstrijden van de Moto3 mee, maar ik zag natuurlijk dat hij op pole stond in Oostenrijk", opent Verstappen in Singapore als hij gevraagd wordt in hoeverre hij de verrichtingen van Veijer volgt.

"Volgens mij heeft hij zich na dat weekend geblesseerd, dus daarna is het altijd moeilijk te inschatten hoeveel dat uitmaakt qua rondetijd. Maar als je als rookie zo binnenkomt in niet alleen een klasse, maar eigenlijk een kampioenschap - de Moto3, Moto2 en de MotoGP - wat gedomineerd wordt door Spanjaarden en Italianen, dan vind ik dat heel knap. Dat geeft natuurlijk wel aan dat het uiteindelijk toch niet uitmaakt waar je vandaan komt", vervolgt Verstappen, die echter ook weet dat het voor Veijer nu belangrijk is om door te groeien.

"Je moet wel goed begeleid worden en je moet talent hebben. Dat zit er zeker wel in. Nu gaat het erom hoe je je ontwikkelt. Dit is het eerste seizoen. Als een rookie kun je je natuurlijk fouten veroorloven, je kan vallen. Dat hoort er allemaal bij. Maar als je voor het kampioenschap wil gaan, dan moet op een gegeven moment die consistentie erin zitten. Maar ik kijk er wel naar uit hoe hij dat gaat doen. Hij zit volgens mij al bij een goed team", verwijst Verstappen naar Intact GP, waar Veijer naast de ervaren Ayumu Sasaki rijdt. "Ik vind het wel leuk om te zien. Het is altijd mooi als een Nederlander ergens goed vooraan meerijdt."