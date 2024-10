Veijer ondanks incident op podium in Thailand, Alonso boekt recordzege

De aftrap van de zondagse race-actie van de Grand Prix van Thailand werd zoals gebruikelijk afgetrapt door de talenten van de Moto3. De 26 rijders meldden zich iets voor 12.00 uur lokale tijd - 05.00 uur in Nederland - op de startgrid, waar Joel Kelso voor het eerst op de beste startpositie mocht plaatsnemen. De Australiër van Boé Motorsports kreeg op de eerste rij gezelschap van Collin Veijer en Ángel Piqueras. Het beloofde op voorhand een uitdagende race te worden, want de start werd met vijf minuten uitgesteld en de race-afstand ingekort tot twaalf ronden vanwege regen in de aanloop naar de race. Toch was het Chang International Circuit op het moment van de start genoeg opgedroogd om op slicks aan de race te kunnen beginnen.

De start van de ingekorte race was voor Kelso, die zijn eerste pole omzette in kopstart. Veijer sloot aan op de tweede positie, voor Piqueras, Taiyo Furusato en kampioen David Alonso. De top-vijf van de kwalificatie wist hun positie bij de start dus te behouden. Toch zou het niet lang duren voordat het gezelschap onderling het gevecht met elkaar aanging. Zo meldde Veijer zich in de tweede ronde al helemaal aan het front door Kelso te passeren, al counterde de Australiër succesvol in de laatste bocht. In de derde ronde ging Veijer richting bocht 3 opnieuw voorbij aan Kelso, die in het verloop van deze ronde zelfs terug zou vallen naar de vijfde positie.

Heel lang kon Veijer niet genieten de koppositie, want in de vierde ronde nam Alonso de leiding over. Ook Furusato en Kelso knokten zich weer langs de Intact GP-rijder op het moment dat er even wat druppels vielen. Dat zette echter niet door, maar het was wel genoeg voor Furusato om in de vijfde ronde de leiding over te nemen en meteen een gaatje te slaan met de achtervolgers. Veijer verloor intussen nog wat meer terrein, want in de zesde ronde bivakkeerde hij ineens op de vijfde positie. Vervolgens ging de Nederlander op weg naar bocht 3 in de remzone echter met één actie voorbij aan Adrián Fernández, Piqueras en Alonso om de tweede plek over te nemen.

Veijer wacht kans af, Alonso stelt recordzege veilig

Alonso counterde echter al snel bij Veijer, waarna hij het gaatje met Furusato snel dichtreed om in de achtste ronde in de laatste bocht aan de Japanner voorbij te gaan. Veijer stond intussen in de achteruit en viel opnieuw terug naar de vijfde plek, waar hij tot in de laatste ronde zou blijven rijden. Vlak achter hem zou het in de voorlaatste ronde echter nog misgaan tussen Leopard-teamgenoten Fernández en Piqueras, die samen onderuit gingen in de zevende bocht. Ortolá knokte zich intussen naar de tweede plek en kwam in het begin van de slotronde zelfs naar de leiding, al sloeg Alonso snel terug.

Voor het leidende vijftal, waar Luca Lunetta ook tot behoorde, zou vervolgens alles aankomen op de laatste bocht. Dat deerde Alonso niet: hij bleef uit de problemen en stelde zo zijn twaalfde zege van het seizoen veilig - een record in de Moto3. Daarachter kwam Lunetta in de laatste bocht naar de tweede plek, met Veijer op de laatste podiumplaats. Hij profiteerde van het feit dat Ortolá wijd ging en terugviel naar de vierde plek, terwijl hij zelf in aanraking kwam met Furusato. De Honda Team Asia gleed ondanks zijn crash als vijfde over de finish. David Muñoz en Kelso eindigden als zesde en zevende, met Scott Ogden, Stefano Nepa en Tatsuki Suzuki ook in de top-tien. De resterende punten waren voor Ryusei Yamanaka, de tegenvallende Daniel Holgado, Riccardo Rossi, Filippo Farioli en José Antonio Rueda.

Het Moto3-seizoen wordt volgend weekend vervolgd met de voorlaatste race van het seizoen: de Grand Prix van Maleisië.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Thailand

Uitslag volgt.