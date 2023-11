Veijer wint eerste Moto3-race in Maleisië en volgt Hans Spaan op

De kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië verliep goed voor Collin Veijer. De enige Nederlandse Moto3-rijder wist zich in de vrije trainingen niet rechtstreeks te plaatsen voor Q2, maar slaagde daar via Q1 wel in. Eenmaal in het tweede kwalificatiedeel verzekerde Veijer zich van de tweede startpositie. Jaume Masia pakte pole-position, Matteo Bertelle completeerde de eerste startrij voor de race over 15 ronden op Sepang International Circuit.

Bij het doven van de startlichten kwam Masia goed van zijn plek, maar de starts van Veijer en Ivan Ortola waren nog beter. De vanaf P4 gestarte Ortola leek als leider de eerste bocht in te sturen, maar Veijer drukte zijn motor meteen binnendoor om de kop te pakken. Masia sloot vervolgens aan op de tweede positie, voor Ortola, Ayumu Sasaki en de vanaf P9 gestarte Deniz Öncü. De Turk van KTM Ajo stootte in de vierde bocht zelfs door naar de vierde positie, om Ortola in de veertiende bocht van de derde plek te verdrijven. Vooraan heroverde Masia de leiding nog voor het einde van de eerste ronde, waarna Sasaki bij het begin van de tweede ronde weer langs Öncü ging.

Sasaki zou later in de tweede ronde zijn teamgenoot Veijer passeren voor de tweede stek, waarna hij in een ronde later langs Masia zou gaan om de nieuwe leider te worden. De Leopard-rijder counterde in de vierde ronde om de leiding te heroveren, maar in de laatste bocht zag hij zowel Sasaki als Öncü voorbijkomen. Dat gold in de eerste bocht van de vijfde ronde ook voor Veijer en David Muñoz. In de vierde bocht ging het vervolgens behoorlijk mis. David Alonso was de veroorzaker, want bij het uitkomen van de bocht ging hij onderuit. Daniel Holgado, Riccardo Rossi en Diogo Moreira konden hem niet ontwijken en crashten ook, iets wat Taiyo Furusato op hetzelfde moment op eigen kracht deed. Alle vijf de rijders zouden door hun crash uitvallen.

Kopgroep dunt steeds verder uit tot top-drie overblijft

Het gevolg van de crashes was dat er een gat viel achter een kopgroep van acht rijders. Onderdeel van die groep was Veijer, die in de zesde ronde de tweede positie overnam en in de negende bocht zelfs weer terugkeerde aan de leiding. Sasaki zou in de laatste bocht echter weer counteren, al zou het tweetal later nogmaals van positie wisselen. Masia knokte zich intussen terug naar de derde plek, om dan in de laatste bocht samen met Sasaki voorbij te gaan aan Veijer. In de daaropvolgende ronden zou het gevecht nog even door blijven gaan, waarbij Ortola en Muñoz het tempo niet konden volgen. Daardoor was er na tien ronden nog een kopgroep van zes rijders, waarbij Masia de leiding in handen had genomen.

Lang kon Masia daar niet van genieten, want Veijer en Sasaki kwamen in de elfde ronde alweer aan hem voorbij. De Nederlander zou daarbij de leiding in handen nemen, al counterde Sasaki in de laatste bocht weer om zelf de leider te worden. Een ruime twee ronden voor het einde van de race werd duidelijk dat het drietal met zijn drieën om de overwinning zouden gaan strijden. Bij het aanremmen voor de laatste bocht reed José Antonio Rueda tegen de achterkant van Öncü, waardoor beide rijders onderuit gingen en Bertelle werd opgehouden. Voor Masia was dat het teken om de aanval in te zetten, want in de voorlaatste ronde pakte hij in de eerste bocht de leiding. In bocht 4 kwamen Sasaki en Veijer echter weer onderdoor, waarna Veijer in de negende bocht zelfs weer naar de leiding kwam.

Sasaki counterde nog voor aanvang van de laatste ronde, waarna Veijer in de eerste bocht weer counterde. Het duel werd in de vierde en vijfde bocht nog even vervolgd, maar de Nederlander behield daarbij de leiding en zou die in het restant van de laatste ronde ook niet meer afstaan. Zodoende boekte Veijer in Sepang zijn eerste overwinning in de Moto3, waarmee hij de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar werd sinds Hans Spaan in 1990. Sasaki werd achter zijn teamgenoot tweede, voor WK-rivaal Masia op P3. Ortola pakte op zes seconden van Veijer de vierde positie, voor Muñoz, Adrian Fernandez en Xavier Artigas. Joel Kelso, Filippo Farioli en Ryusei Yamanaka voltooiden de top-tien, terwijl Bertelle, Öncü, Vicente Perez, Scott Ogden en Joshua Whatley de laatste punten pakten.

De Moto3-coureurs melden zich volgende week in Qatar voor de voorlaatste Grand Prix van 2023.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Maleisië