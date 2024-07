Veijer grijpt nipt naast Moto3-zege in Assen: "Doet geen pijn"

Met een ijzersterke race heeft Collin Veijer voor eigen publiek in Assen het podium gehaald in de Moto3. In de elfde ronde greep de Intact GP-rijder de macht op het TT Circuit Assen, om vervolgens in de slotfase een gaatje te slaan naar de achtervolgers. In de laatste ronden wist Iván Ortolá dat gat echter helemaal dicht te rijden. Bij het aanremmen van de allerlaatste bocht van de race dook de Spanjaard buitenom voorbij aan Veijer, die op start-finish uiteindelijk 0.012 seconde tekort kwam om het Nederlandse publiek op de eerste Nederlandse TT-zege sinds 1989 te trakteren.

Toch vond Veijer het geen pijnlijk verlies. "Dat doet helemaal geen zeer. Hij [Ortolá] heeft een goede race gehad", vertelde Veijer voor de camera van Ziggo Sport. "We hebben gewoon een goede race gehad en ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn met deze P2. Ik zei ook dat ik tevreden zou zijn met een top-vijf hier. Dat hebben we gedaan, we stonden op het podium, dus ik denk dat iedereen op de baan wel heeft kunnen zien dat Iván en ik de sterksten waren. Het was dus ook wel verdiend dat we allebei op het podium staan."

Veijer zag in de laatste drie ronden een voorsprong van ongeveer een seconde helemaal verdampen. Toch kwam de actie van Ortolá in de laatste bochtencombinatie niet als een verrassing. "Ik zag op de schermen al dat hij aardig dichtbij aan het komen was en ik wist ook dat mijn band al aardig op de limiet zat", stelde de 19-jarige rijder uit Staphorst. "De laatste bocht is gewoon wat makkelijker als je achter iemand zit en dat bleek ook. Hij kwam er onderdoor in plaats van buitenom. Dat is natuurlijk jammer, maar we hebben ons best gedaan en ik denk dat we in ieder geval een goede show hebben gemaakt."

Opgepompte arm na stevige strijd

Zaterdag ging Veijer in de jacht op pole-position nog hard onderuit in de Geert Timmer-bocht, waar hij van zijn Husqvarna werd geworpen. Na de kwalificatie gaf hij aan zelf relatief weinig last te hebben van pijntjes, maar na afloop van de race hing de vlag er toch iets anders bij. "Mijn onderarm voelt nu aardig opgepompt, maar dat heeft denk ik meer te maken met de klap die ik op de pols heb gehad. Dat komt denk ik wel goed", aldus Veijer. "We hebben straks Sachsenring nog en daarna kan ik weer drie weekjes genieten."

In de titelstrijd van de Moto3 heeft Veijer goede zaken gedaan met zijn tweede plaats. Hij heeft met 115 punten de tweede positie overgenomen van Daniel Holgado en moet alleen David Alonso voor zich dulden. De Colombiaan heeft met de Duitse GP in het vooruitzicht 39 punten voorsprong.