Veijer grijpt met 0.012 seconde naast Moto3-zege in TT Assen

Een stevige crash in Q2 en late verbeteringen van twee concurrenten voorkwamen dat Collin Veijer zaterdag pole-position pakte voor de Moto3 TT van Assen. De Nederlander was op het moment van zijn val de snelste, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde startpositie. Pole-position op het TT Circuit Assen was uiteindelijk voor rookie Ángel Piqueras, die een kleine tiende sneller was dan Taiyo Furusato. Kampioenschapsleider David Alonso moest het doen met de dertiende positie en een plek op de vijfde rij, waar hij gezelschap kreeg van Daniel Holgado, de nummer twee in de tussenstand.

Om 11.00 uur begonnen de 26 Moto3-rijders aan hun race en de start verliep zonder noemenswaardige problemen. Veijer kwam goed van zijn plek, maar moest desondanks toezien dat hij als nummer vijf door de eerste bocht ging. Piqueras behield aanvankelijk de leiding, terwijl Iván Ortolá de tweede positie overnam. Taiyo Furusato en Joel Esteban nestelden zich ook voor de Intact GP-rijder, al zette hij Esteban al snel weer opzij. Dat deed Ortolá in Ruskenhoek overigens ook bij Piqueras om zo de leiding in handen te nemen. De polesitter had het tempo in de openingsronden nog niet helemaal te pakken, want in de derde ronde moest hij in de laatste sector toezien dat zowel Furusato als Veijer hem aan de kant zette. De tweede Intact GP-machine lag op dat moment al uit de race door een crash van Tatsuki Suzuki.

Mede door een reeks long lap-straffen was er na vijf ronden een kopgroep ontstaan van dertien rijders, met daarin eigenlijk alle favorieten. In die groep zag Veijer zowel Piqueras als David Muñoz voorbijkomen, al counterde de Staphorster in de zesde ronde weer door beide Spanjaarden te passeren. Wel hadden Ortolá en Furusato door de schermutselingen een gaatje van zo'n acht tienden geslagen richting de achtervolgers, waartoe ook Rueda, Alonso en Holgado behoorden. Onder aanvoering van Veijer wist de achtervolgende groep het verschil echter binnen een tweetal ronden dicht te rijden.

Veijer komt halverwege naar leiding

In de negende ronde deelde Veijer in de Ramshoek zijn eerste speldenprikje uit bij Furusato, om bij het ingaan van de tiende ronde ook echt aan hem voorbij te gaan. De Japanner verloor ook een plek aan Muñoz, die hij binnen enkele bochten weer heroverde. Wel bleek het tempo vooraan iets te machtig voor Stefano Nepa, Luca Lunetta en Joel Kelso, die een klein gaatje moesten laten. Er bleef dus een kopgroep van tien rijders over, waarin Veijer in de elfde ronde naar kop kwam met een knappe actie in de Ramshoek. Furusato profiteerde ook door de tweede stek in de Geert Timmer-bocht over te nemen van Ortolá, die daarna ook nog Muñoz voorbij zag komen. In de laatste sector ging de MT Helmets-MSI-rijder echter weer langs Muñoz en Furusato om zo P2 te heroveren.

Furusato zou in de veertiende van twintig ronden zelfs terugzakken naar de zevende plaats, achter Veijer, Ortolá, Adrian Fernández, Muñoz, Piqueras en Alonso. De Colombiaan schoof een ronde later zelfs op naar de vijfde positie, terwijl David Almansa op dat moment de tweede uitvaller werd door in de eerste sector te vallen. De kansen van Furusato op een podiumplek verdwenen ook, nadat hij in de Ramshoek wijd ging en via het grind moest terugkeren op de baan. Tegelijkertijd werd er flink gestreden om de tweede plaats, die werd overgenomen door Alonso. Daar profiteerde Veijer optimaal van, want hij kon hierdoor een gaatje van een ruime halve seconde slaan met nog vier ronden voor de boeg.

Ortolá wint met knappe eindsprint

Alonso zou de tweede plaats een ronde later alweer prijs moeten geven aan Ortolá. Ook Muñoz wurmde zich er langs, al gebruikte Alonso zijn ellebogen in Meeuwenmeer om de derde plek te heroveren. Vooraan had Veijer echter een betrekkelijk veilige marge van een kleine seconde richting Ortolá, die zelf ook los was gekomen van Alonso, Muñoz en José Antonio Rueda. Bij het ingaan van de laatste ronde had Ortolá het gat echter helemaal dichtgereden, waardoor Veijer in de laatste ronde geen ruimte had voor een foutje. De Nederlander bleef foutloos, maar in de Geert Timmer-bocht wist Ortolá toch buitenom aan hem voorbij te gaan.

De sprint naar de finish werd daarna met slechts 0.012 seconde gewonnen door Ortolá, waardoor Veijer voor eigen publiek genoegen moest nemen met de tweede positie. Muñoz completeerde op twee seconden het podium, voor Rueda en Alonso. Lunetta knokte zich in de slotfase nog naar de zesde plek, met Fernández, Piqueras, Nepa en Ryusei Yamanaka op de resterende plekken in de top-tien. De resterende punten waren voor Holgado, Kelso, Furusato, Jacob Roulstone en Esteban. In het kampioenschap behoudt Alonso de leiding met 154 punten, terwijl Veijer met 115 punten de nieuwe nummer twee is. Holgado en Ortolá volgen met respectievelijk 111 en 105 punten.

Het Moto3-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring.

Uitslag Moto3 TT van Assen