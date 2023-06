Collin Veijer ving de race aan vanaf de negende plaats. Daar was hij content mee, maar voor zijn gevoel was er in de kwalificatie meer mogelijk. Hij verwachtte dat zich in de race al gauw een grote kopgroep zou gaan vormen. Die voorspelling kwam uit. Het lukte Veijer om zich bij het gezelschap te voegen. Dat bestond in de openingsfase even uit zo'n twintig man, maar de groep brak en halveerde. Veijer pikte aan bij het eerste clubje met daarin onder anderen topcoureurs als Ayumu Sasaki, Ivan Ortola, Deniz Öncü en de latere winnaar Jaume Masia. In de slotfase was het dringen en dus oppassen geblazen. Veijer hield het hoofd koel en arriveerde als zevende. Hij liet de zeer ervaren Romano Fenari, Stefano Nepa, die lang de leiding had, en Joel Kelso achter zich.

"Wilde niet vallen"

Veijer kijkt terug op een "zeer positieve" wedstrijd. "Ik probeerde om zover mogelijk voorin te zitten en mee te gaan", zei hij in gesprek met Motorsport.com. "Op een gegeven moment moest ik iemand inhalen, want die begon op de limiet te rijden. Zo kon ik mooi mee met de eerste groep. Rueda, Kelso en ik waren de laatsten, het was perfect." Maar makkelijk was het behouden van de aansluiting niet, bekent de 18-jarige coureur. "Ik was niet blij met de voorkant van de motor. De eerste sector vond ik daarom lastig. Ik wilde niet plat gaan bij het remmen of onderuit gaan bij een inhaalactie. Maar ik wist telkens terug te komen in de laatste twee sectoren. Ik wilde nergens domme risico's nemen. Ik won wat plaatsen doordat anderen een foutje maakten, maar ze kwamen ook weer makkelijk langs mij. Ik heb geleerd van vorige week [toen Veijer bij de race in Duitsland onderuit ging]. Ik wilde niet te optimistisch zijn in het begin van de race en niet vallen, dat was zeker het doel." Desalniettemin werd er stevig geknokt. "Het was een keer gekkenhuis in de GT en de Ramshoek met z'n allen, dat was gewoon mooi. In de eerste ronden werd ik ingehaald, maar dat was ook omdat ik het gevoel probeerde te krijgen. Op een gegeven moment kwam het en heb ik elke ronde gepusht."

Oververhit

In het midden van de race zakte het tempo wat in, maar in de laatste drie ronden werd er volgens Veijer weer op de limiet gereden. "Ik had alleen niet door dat we in de laatste ronde zaten. Als ik dat had geweten, had ik zeker geprobeerd om iets verder naar voren te komen." Maar de hitte begon in de eindfase ook een rol te spelen. "Ik was aardig moe. Ook de motor raakte oververhit. De hele tijd was er een lichtje op het dashboard rood aan het knipperen. Ik probeerde wat uit de slipstream te gaan. Dat moet je ook niet te veel doen, anders kom je er niet bij. Maar ik heb me er niet door laten afleiden."

De Moto3-debutant heeft veel geleerd van de knokpartij. "Bijvoorbeeld het bandenmangement. Met een band die steeds minder wordt is het lastig om op het gas te gaan na het remmen. Mooi om te zien hoe zij dat doen." Na afloop kon de Husqvarna-rijder ook eindelijk even genieten van het publiek langs de baan, waaronder veel vrienden en familie. Veijer nam daarom uitgebreid de tijd bij het afleggen van de uitloopronde. "Een top achtklassering is heel fijn, zeker met de fans hier. Het is ongelooflijk. Ik moest er een keer van genieten, dat heb ik het hele weekend weinig gedaan."

Zomerstop

Veijer werd twee weken geleden zesde bij de Italiaanse Grand Prix en de Intact GP-rijder veroverde vorige week de vierde startplek bij de Grand Prix van Duitsland, waar hij ook even aan de leiding ging. Met een zevende plaats in Assen verkeert hij dus in een goede vorm. Dat er nu een zomerstop van zes weken is, vindt hij echter niet erg. "Totaal niet. Ik vind het eigenlijk wel fijn, want ik ben aardig moe na deze drie weekenden. Het was ook erg warm op de Sachsenring en hier. Dit voelt mijn lichaam wel."

Veijer staat nu vijftiende in het kampioenschap met 27 punten.