Veijer trots na P2 kwalificatie Silverstone: "Ik kon dat alleen doen"

Waar enkele Moto3-rijders besloten om direct de baan op te gaan voor de kwalificatie op Silverstone, bleef Collin Veijer met veel concurrenten wat langer in de pitbox wachten. Na enkele minuten meldde hij zich dan op de baan en hij zette direct de toon door de snelste tijd te noteren met 2.09.895. Heel lang kon de Staphorster niet genieten van die koppositie, want Iván Ortolá dook er met een riante marge van zes tienden onderdoor. Veijer zette in de laatste ronde nog één keer aan en leek op weg naar zijn vierde pole-position, maar hij verloor in de laatste sector te veel tijd waardoor hij op 41 duizendsten van een seconde die eerste startplek misliep.

Desondanks stond Veijer tevreden voor de camera van Ziggo Sport na afloop van de kwalificatie. "Het gevoel is goed", trapt de Husqvarna Intact GP-rijder af. "Ik zette meteen [2.0]9.9 neer, dus ik dacht toen 'we zitten er weer goed bij'. Ik maakte een paar kleine foutjes in die eerste ronde. In de tweede ronde [maakte ik] ook weer wat kleine foutjes. Dus ik dacht, die laatste ronde kan ik sowieso voluit gaan, want ik sta redelijk goed voorin. Dus ik denk: ik ga all-out. Zelfs in deze ronde verloor ik voor mijn gevoel [tijd] op sommige plekken. Ik was op een gegeven moment vier tienden sneller en dat zakte naar drie of twee tienden. Maar we mogen blij zijn met deze. Vooral om het alleen te doen, dat is wel leuk op deze baan", lacht Veijer.

Hij heeft dus de ideale uitgangspositie aan Ortolá moeten laten, maar is ondanks alles vooral blij met zijn eigen optreden in de kwalificatie. "Het is mooi om te weten dat zij iemand nodig hadden [voor slipstream] en dat ik het alleen kan doen", klinkt Veijer trots. "Dat is altijd wel geinig om te zien. Het was een goede kwalificatie, morgen worden de punten verdeeld dus we gaan ons focussen op morgen."