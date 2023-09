De Grand Prix van Catalonië begon voor Collin Veijer nog goed. Zaterdagochtend klokte hij de snelste tijd in de derde vrije training, waarmee hij zich als snelste man rechtstreeks plaatste voor Q2. Daarin ging het echter mis voor de coureur van Intact GP, die een lelijke crash meemaakte en uiteindelijk niet verder kwam dan de achttiende tijd. Onderzoek in het medisch centrum bracht vervolgens een gebroken voet aan het licht, waardoor hij op zondag niet aan de start van de race mocht verschijnen.

Veijer reisde eerder deze week al af naar Misano, waar dit weekend de Grand Prix van San Marino wordt verreden, in de hoop dat de doktoren hem groen licht zouden geven om aan het raceweekend te beginnen. Die goedkeuring kreeg de 18-jarige coureur uit Staphorst, al moest hij zich na afloop van de eerste vrije training nogmaals melden in het medisch centrum voor een controle. Daarbij werden geen problemen geconstateerd, waardoor Veijer later op de dag ook in VT2 op zijn Husqvarna mocht stappen. Ook zaterdag en zondag mag hij gewoon deelnemen aan de diverse sessies van de Moto3.

De eerste sessie van Veijer op het Misano World Circuit Marco Simoncelli draaide om het acclimatiseren en dat verliep probleemloos. De Nederlander legde in de eerste training in totaal zestien ronden af, al deed hij het met 1.43.710 als snelste tijd nog relatief rustig aan. Hij besloot de training daarmee op de negentiende positie, een kleine 1,8 seconde achter snelste man Jaume Masia. De Spanjaard van Leopard Racing klokte 1.42.323 en zette Ayumu Sasaki en Tatsuki Suzuki op drie tienden van een seconde.

In de tweede training voerde Veijer het tempo langzaam maar zeker wat op en dat leidde ook tot een forse verbetering op de ranglijst. Hij haalde met 1.42.735 bijna een volle seconde van zijn snelste tijd van de ochtend af en dat bracht hem naar de twaalfde positie op de gecombineerde tijdenlijst van de eerste twee trainingen. Als Veijer die positie zaterdagochtend in VT3 weet te behouden, plaatst hij zich rechtstreeks voor Q2. Ook Masia staat voorlopig op een plekje in Q2, want met 1.42.154 was hij ook in de tweede sessie de snelste, ditmaal vlak voor Sasaki, Deniz Öncü, David Alonso en Ivan Ortola.