De afsluitende Moto3-training op Circuito de Jerez werd op een vochtige baan afgewerkt, maar tijdens de daaropvolgende kwalificatie was het asfalt alweer opgedroogd. Toch was het voor Collin Veijer geen makkelijke sessie. “De kwalificatie was best wel een beetje lastig vandaag; het was niet echt makkelijk om de rondetijden te rijden. Maar over het algemeen voelde ik me best goed”, blikte de Intact GP-rijder terug op zijn kwalificatie in Jerez, waar hij de derde startplek veiligstelde. Wel gaf hij een ruime seconde toe op polesitter David Alonso, die in alle trainingen ook al de snelste was. Toch was de sessie om meerdere redenen goed voor Veijers zelfvertrouwen.

“Ik wist mijn tijden in mijn eentje op de klok te zetten en dat was zeker een boost voor mijn zelfvertrouwen. Maar toen ik de juiste lijnen probeerde te vinden voor een snelle ronde, crashte ik in mijn eerste ronde bijna in bocht twee toen ik een natte plek raakte. Gelukkig wist ik op de motor te blijven zitten en vond ik mijn ritme”, vervolgde de 19-jarige rijder uit Staphorst, die het grote verschil mede verklaarde doordat hij - in tegenstelling tot zijn concurrenten - geen nieuwe banden ging halen. “Ik denk dat het racetempo iets dichter bij dat van de anderen zal liggen en bandenmanagement zal morgen in de race zeker een rol gaan spelen”, is Veijer dan ook hoopvol. “Dan zullen we zien of we Alonso een beetje kunnen uitdagen.”

Nederlandse Moto2-rijders houden vertrouwen

De Nederlanders in de Moto2 kenden intussen een lastigere kwalificatie in Zuid-Spanje. Zonta van den Goorbergh slaagde er weliswaar in om rechtstreeks door te dringen tot Q3, maar daarin was hij vroeg klaar. “Het is vandaag een lastige dag geweest, dit was zeker niet wat ik voor ogen had na gisteren”, opende de RW Racing GP-rijder, die vrijdag nog de negende tijd klokte, maar als achttiende aan de race moet beginnen. “Helaas staan we wat verder naar achteren op de grid dan gedacht, maar het is wat het is. Ik ga mijn uiterste best doen om morgen naar voren te komen en een goed resultaat te boeken.”

Desondanks staat Van den Goorbergh op de startgrid twee plaatsen voor landgenoot Bo Bendsneyder, die er net niet in slaagde om Q2 te halen. De Gas Up-rijder wist na de lastige omstandigheden in de afsluitende training dat hij al in Q1 moest aantreden. “Tijdens Q1 waren er nog altijd wat vochtige plekken. Aanvankelijk was dat niet makkelijk om te begrijpen, maar het lukte ons en in de laatste minuten gingen we sneller en sneller”, keek Bendsneyder terug op zijn zaterdag. “Helaas misten we Q2 met een heel kleine marge. We starten vanaf P20, maar we gaan positief naar de race. We blijven pushen.”