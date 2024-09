Eerste startrij voor Veijer in Moto3 Indonesië, Ortolá grijpt pole

Het Moto3-weekend in Indonesië begon uitstekend voor Collin Veijer met de snelste tijd op de vrijdag, waarna hij zaterdagochtend in de afsluitende oefensessie voor de tweede tijd tekende. De Intact GP-rijder plaatste zich dus rechtstreeks voor Q2, net als snelste man Luca Lunetta - die een ronderecord reed - en favorieten als Iván Ortolá, David Alonso en Daniel Holgado. De verrassendste naam die zich wel in Q1 moest melden, was José Antonio Rueda. De Spanjaard van KTM Ajo werd in die sessie vergezeld door onder meer Matteo Bertelle en Eddie O'Shea, die namens MLav Racing zijn debuut maakt in het wereldkampioenschap.

Zoals gebruikelijk draaide het in Q1 om het veiligstellen van een plek bij de eerste vier en daarmee plaatsing voor Q2. Vroeg in de sessie had Rueda de eerste richttijd op de klokken gezet, maar Scott Ogden zou na de eerste run als snelste terugkeren naar de pits door 1.38.558 te noteren. Rueda, Riccardo Rossi en O'Shea stonden eveneens in de top-vier, maar pas na de tweede run zou duidelijk worden of zij ook echt doordrongen naar Q2. Bertelle kreeg dat in ieder geval niet voor elkaar. Wel ging de Italiaan drie keer onderuit: eerst in bocht 10, gevolgd door een lullige val in de pits en nog een crash in de eerste bocht. Ook O'Shea crashte en viel daardoor buiten de boot, daar waar teamgenoot Ogden de snelste tijd aanscherpte tot 1.38.295 en zo doordrong tot Q2. Daar werd de Brit vergezeld door Rueda, Stefano Nepa en Rossi.

Ortolá troeft Veijer af voor pole

De strijd om pole-position zou vervolgens losbranden met de achttien geplaatste rijders. Zoals gebruikelijk koos Veijer zijn eigen pad in de kwalificatie door alleen op pad te gaan en een langere eerste run te rijden. Dat leverde hem de tweede plek op na zijn eerste run op slechts 0.021 seconde van snelste man Ortolá, die met zijn tweede ronde een 1.37.630 had gereden. Adrian Fernández sloot aan op de derde positie, terwijl kampioenschapsleider Alonso - die de eerste serieuze richttijd reed - op dat moment op de vierde positie stond. Met nog drie minuten te gaan begonnen de rijders echter aan de beslissende tweede run.

In die tweede run deed Veijer goede zaken door onder de tijd van Ortolá te duiken, maar de Spanjaard van MT Helmets-MSI antwoordde meteen met 1.37.332. Dat ronderecord bleek uiteindelijk genoeg voor pole-position. Veijer stelde de tweede startpositie veilig, nadat hij in de voorlaatste bocht nog op prachtige wijze een crash voorkwam. Furusato voltooide de eerste startrij ondanks een late crash, met Fernández, Alonso en Lunetta op de tweede lijn. Tatsuki Suzuki klokte de zevende tijd en bleef zodoende Joel Kelso, Ángel Piqueras en Rueda voor. Opvallende afwezige in de top-tien was Holgado, die niet verder kwam dan de veertiende tijd.

De Moto3-rijders komen zondag om 12.00 uur lokale tijd - 06.00 uur in Nederland - weer in actie voor de 20 ronden tellende Grand Prix van Indonesië.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Indonesië