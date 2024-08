Veijer pakt eerste rij op Red Bull Ring, Moto3-pole voor Ortolá

De Moto3 had al drie oefensessies achter de rug toen de kwalificatie zaterdagmiddag om 12.50 uur van start ging. De grote namen konden het eerste segment rustig vanuit de pitbox bekijken, doordat zij zich met hun prestaties in de trainingen al verzekerden van een startbewijs voor Q2. Dat gold bijvoorbeeld voor Collin Veijer, die zaterdagochtend de derde tijd noteerde in de afsluitende tweede training. Ook WK-leider David Alonso, nummer twee Iván Ortolá en nummer drie Daniel Holgado plaatsten zich rechtstreeks voor het tweede deel van de kwalificatie.

Wie zich wel in Q1 moesten melden, waren Veijers teamgenoten Tatsuki Suzuki en Jakob Rosenthaler - die dit weekend met een wildcard aan de start verschijnt voor Husqvarna Intact GP. Ze bivakkeerden lange tijd in de onderste regionen door het afnemen van rondetijden wegens track limits, maar in de laatste minuten kwam daar verandering in. Suzuki kwam uiteindelijk nog tot de derde tijd op ruim drie tienden van snelste man Taiyo Furusato, die met 1.40.822 doorstootte tot Q2. Adrian Fernández en Luca Lunetta verzekerden zich ook van een plek bij de eerste vier in Q1, waardoor zij eveneens een startbewijs voor het tweede deel van de kwalificatie veiligstelden. Onder meer Filippo Farioli, Vicente Pérez en Riccardo Rossi vielen daardoor buiten de boot.

Veijer moet pole aan Ortolá laten

Na een korte onderbreking stond voor de achttien overgebleven rijders de strijd om pole-position op het programma. De meesten gingen meteen op pad voor hun eerste run, maar met Alonso en Veijer waren er twee toppers die juist wat langer wachtten. Op het moment dat zij op de baan verschenen, had Holgado al de snelste tijd in handen met 1.40.512, die door José Antonio Rueda werd aangescherpt tot 1.40.287. Holgado antwoordde echter door met zijn derde poging naar 1.40.259 te gaan. Hij voerde het veld halverwege aan met die tijd, voor Rueda, Alonso en Ortolá. Veijer moest het na zijn eerste getimede ronde doen met de zevende positie. Niet veel later schoof hij op naar de vijfde stek.

Met nog drie minuten op de klok nam Joel Kelso de voorlopige pole over door 1.40.200 te noteren, waarna Veijer - die slechts één lange run reed - die tijd tot op zestien duizendsten benaderde. De Staphorster viel door toedoen van Ortolá nog een plekje terug, want de Spanjaard van MT Helmets - MSI klokte 1.40.057 om de pole-position veilig te stellen. Kelso - die laat nog crashte - en Veijer veroverden de resterende plekken op de eerste rij, waardoor Holgado, de gevallen Rueda en Alonso het met een plek op de tweede startrij moesten doen. Matteo Bertelle, Ángel Piqueras, David Muñoz en Ryusei Yamanaka completeren de top-tien op de startopstelling.

De Moto3-rijders keren zondagochtend om 11.00 uur terug op het asfalt voor hun race op de Red Bull Ring.

Uitslag Q2 Moto3 Grand Prix van Oostenrijk