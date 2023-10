Veijer pakt eerste Moto3-podium in Thailand met P3, Alonso wint

Zaterdag verzekerde Deniz Öncü zich van de pole-position voor de Moto3-race in Thailand. De winnaar van de Australische GP deelde de eerste startrij met Diogo Moreira en Ayumu Sasaki. Collin Veijer reed in de kwalificatie naar een keurige vijfde startplek voor de race, die zondag om 6.00 uur Nederlandse tijd van start zou gaan. Dat gebeurde met overwegend bewolkt weer en een hoge temperatuur van 33 graden Celsius.

De start op Chang International Circuit was voor Öncü, die voor Sasaki en Moreira door de eerste bocht dook. Ryusei Yamanaka en Collin Veijer behielden aanvankelijk hun vierde en vijfde positie. Op het lange rechte stuk naar bocht drie veranderden diverse rijders van positie. Zo pakte Sasaki eerst de leiding, terwijl Veijer even de derde stek overnam. Vervolgens meldde Jaume Masia zich op de tweede positie, waarna Moreira in de slotfase van de openingsronde van de derde naar de eerste plek kwam. De Braziliaan kwam na de eerste ronde als eerste door, voor Masia, Öncü, Sasaki, David Alonso, Taiyo Furusato en Veijer op P7.

Voor Sasaki was de racevreugde in Thailand echter van korte duur. Eerst viel de Intact GP-rijder al wat terug, waarna hij in de tweede ronde de stilvallende David Muñoz niet kon ontwijken en achterop reed bij de BOE-rijder. Beide rijders keerden nog wel terug in de pits en later ook in de race, maar deden dat op grote achterstand. Masia veroverde intussen de leiding, terwijl Veijer op dat moment terugviel naar P5. Een ronde later zette Veijer echter een opmars in, want richting de vierde bocht pakte hij diverse rijders om zo P2 over te nemen. In de vierde ronde zette de Nederlander op hetzelfde deel van de baan met succes de aanval in op Masia voor de leiding. Masia kwam in de vijfde bocht nog even onderdoor, waarna Veijer in de zesde bocht de leiding echt overnam.

Veijer mengt zich nadrukkelijk in strijd om overwinning

In de vijfde ronde pakte Masia de koppositie weer terug van Veijer, die in de derde bocht wijd ging en zelfs even terugviel naar de vierde plek. Een ronde later knokte de Staphorster van Intact GP zich alweer terug naar de leiding door eerst Alonso en daarna Masia te passeren. Bij die laatste actie gingen ook Alonso en Moreira met hem mee langs Masia. De Spaanse WK-leider, die door de crash van Sasaki hoe dan ook uitloopt op de Japanner, knokte zich in de zevende ronde weer naar de derde positie. Op dat moment was er een kopgroep van zo'n achttien coureurs ontstaan. Deze groep zou lange tijd in stand blijven, al slonk die in de slotfase qua grootte nog wel tot dertien rijders.

Veijer hield zich in die groep keurig staande en bleef tot de tiende ronde aan de leiding rijden. Op dat moment nam Öncü de eerste positie van hem over, terwijl ook Alonso voorbij kwam. In de twaalfde ronde keerde Veijer echter terug aan de leiding, die hij twee rondjes later weer moest afstaan aan Furusato. Ook de Japanner bleef niet lang aan de leiding liggen, want in de vijftiende ronde nam Alonso die positie over. Masia pakte toen de tweede plek, voor Veijer, Öncü en Furusato. Veijer bleef zich echter nadrukkelijk mengen in de strijd om de koppositie, want in de zestiende ronde nam hij de leiding weer over.

Ook in de laatste drie ronden waren er de nodige positiewisselingen. Zo stond Veijer de leiding in ronde zeventien af aan Furusato, om een ronde later in de derde bocht de eerste positie te heroveren. De Nederlander begon zodoende als leider aan de laatste ronde, waarin hij op het lange rechte stuk naar de derde bocht standhield. Richting de vierde bocht kwam Alonso wel onderdoor, waarna Veijer zichzelf een bocht later bijna van de motor wierp. Hij bleef echter zitten en met een vierde plek hield hij de schade ook redelijk beperkt, waardoor een podium binnen handbereik bleef.

De leidende positie van Alonso kwam niet meer in gevaar, waardoor de Spanjaard zijn vierde Moto3-zege van het seizoen boekte. Furusato werd in de laatste bocht nog aangevallen door Masia, die daarbij wijd ging en ook een positie verloor aan Veijer. Achter de Japanner werd Veijer zodoende derde, waarmee hij de eerste Nederlander sinds Bo Bendsneyder (GP van Maleisië in 2016) op het Moto3-podium werd. WK-leider Masia moest het zodoende doen met de vierde stek, voor Öncü, Daniel Holgado en Matteo Bertelle. Riccardo Rossi veroverde uiteindelijk de achtste plek, voor Yamanaka en Kaito Toba op P10. De laatste punten in Thailand gingen naar Ivan Ortola, Joel Kelso, Moreira, Xavier Artigas en Adrian Fernandez.



Na een slopende triple-header kunnen de Moto3-coureurs de batterij komend weekend opladen. De week daarna begint de laatste triple-header van het seizoen met de GP van Maleisië.

