Veijer derde na sterke vertoning op Silverstone, Ortolá wint

Op het circuit van Silverstone had Collin Veijer het prima naar zijn zin op zaterdag. Hij liep de pole-position net mis, maar wist dat hij vanaf die tweede plaats zicht had op een goed resultaat. Iván Ortolá was degene die van pole mocht starten. Hij had geen slechte start, maar moest de leiding aan Joel Kelso laten. Veijer kende een matige start en viel terug tot de zevende plek, voor teamgenoot Tatsuki Suzuki.

In de openingsronde had Kelso een gaatje geslagen naar Ortolá en Daniel Holgado. Voor David Muñoz en Jacob Roulstone eindigde de openingsronde met een tegenvaller: zij moesten door de grindbak van bocht 16 rijden en sloten achteraan aan. Het leverde Roulstone een long lap penalty op. Een ronde later waren Scott Ogden en Vicente Pérez in de grindbak van de laatste bocht te vinden, net als Ángel Piqueras. Laatstgenoemde vloog van de motor, waarna Ogden hem niet kon ontwijken en uit schrikreactie gleed ook Pérez onderuit.

Vooraan hield Veijer, teruggezakt tot de negende plek, zich koest terwijl de top-zes elkaar elke ronde meermaals afwisselde. Achter Suzuki waren Matteo Bertelle, José Antonio Rueda en Adrián Fernández aangehaakt om de top-elf te vormen, nummer twaalf Joel Esteban moest op veel gerommel in de kopgroep hopen om weer de aansluiting te vinden. In ronde vijf verloor Xabi Zurutuza de controle in Maggotts & Becketts om zo de vierde uitvaller van de race te worden.

Veijer bouwt race op, Ortolá wint bloedstollend duel

In de kopgroep bleef er hard gestreden worden om elke centimeter van het 5,8 kilometer lange circuit van Silverstone. Holgado, Kelso en Stefano Nepa waren in een stevig gevecht verwikkeld met Ortolá en iemand die zich ook nadrukkelijk had gemeld: David Alonso. Ook Ryusei Yamanaka zag kansen op een goed resultaat, maar zag in ronde 9 van 15 plots Veijer voorbij komen om die vijfde plek over te nemen. De Staphorster leek zich in de eerste ronden te focussen op bandenmanagement om in de slotfase van de race de aanval te kunnen openen.

Die aanval ging niet zonder slagen of stoten, want hij kwam in het gedrang terecht waardoor Ortolá ineens enkele meters weg kon rijden van Holgado. In ronde 11 stootte Veijer door naar de tweede plaats, waardoor het aan hem nu de taak was om Ortolá binnen te hengelen. Een ronde later veroverde hij zelfs de leiding ten koste van de polesitter. Dat Veijer zijn race opbouwde, bleek uit het feit dat zijn snelste raceronde in de elfde ronde genoteerd was. Veijer had nu wel Alonso als naaste achtervolger en die wilde zich niet gewonnen geven. In bocht 6 nam hij de leiding over van Veijer, die toen terugviel tot de vierde positie.

Dat leverde een duel op tussen Ortolá, Holgado en Veijer, maar ondanks dat konden zij aanhaken bij Alonso. Zij waren bovendien nog niet af van de rest van de kopgroep, waardoor ook Nepa zich er nog mee kon bemoeien. In de voorlaatste ronde nam Veijer weer de leiding over richting Stowe, waar hij van de vierde naar de eerste plek ging. Door gesteggel in die laatste bochten kreeg Veijer bovendien een gat van vier tienden bij het ingaan van de laatste ronde. Dat gat was in sector 2 verdwenen, waardoor Veijer de slipstream richting Stowe moest vrezen. In Maggotts & Backetts ging het echter al fout, want Ortolá nam de leiding over waarna Alonso met een lichte tik de Nederlander wijd forceerde. Ondanks dat kwam hij terug naar voren en lag hij heel even weer aan de leiding. Bij het ingaan van bocht 16 lag Veijer derde. In diezelfde bocht ging Ortolá heel wijd, maar behield de leiding en kwam zo na een zenuwslopende strijd als eerste over de streep, voor Alonso en Veijer. Holgado, Nepa, Yamanaka, Kelso, Fernández, Rueda en Suzuki vormden de top-tien.

Uitslag Moto3-race Silverstone