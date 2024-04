Veijer pakt derde startpositie in Jerez, Alonso dominant naar pole

De Moto3-rijders beten zaterdagochtend het spits af op een nat Circuito de Jerez met hun derde training, waarin David Alonso zijn clean sweep voltooide met opnieuw de snelste tijd. Doordat de tijden in de afsluitende sessie langzamer waren dan tijdens de tweede oefensessie op vrijdag, bepaalden de toen gereden tijden wie er meteen een plekje in Q2 kregen. Dat gold eigenlijk voor alle favorieten, onder wie ook Collin Veijer. De Nederlander van Intact GP wist zich met de derde tijd rechtstreeks te plaatsen voor het tweede segment en ontliep zo deelname aan Q1.

De grootste namen die zich wel via deze sessie moesten plaatsen voor Q2, waren Adrián Fernández, Taiyo Furusato en Ángel Piqueras. Ze mochten dat proberen op een circuit dat na de MotoGP-kwalificatie in rap tempo was opgedroogd. Daardoor was het aanvankelijk even aftasten, alvorens het tempo nog behoorlijk werd opgevoerd. Dat werd in de eerste fase vooral gedaan door Nicola Carraro, die namens LevelUp-MTA aanvankelijk de ranglijst aanvoerde met 1.48.064. Pas bij het zwaaien van de finishvlag dook Piqueras daar onderdoor met 1.47.823 om daarmee als snelste door te gaan naar Q2. Carraro zou als nummer twee doordringen, iets waar ook Filippo Farioli en Fernández in slaagden. Crashers Xabi Zurutuza en Tatchakorn Buasri sloten helemaal achteraan aan.

Crashes voor GasGas Tech3, Veijer solide naar P3

Piqueras, Carraro, Farioli en Fernández voegden zich daarna bij het veertiental dat zich eerder op de dag al plaatste voor Q2. Onder hen ook de jarige Daniel Holgado, die zijn kwalificatie al zag eindigen voordat hij een rondetijd noteerde. De GasGas Tech3-rijder crashte stevig in bocht vijf en strompelde daarna door de grindbak, ondersteund door twee marshals. David Muñoz opende vervolgens met 1.47.553, waarmee hij de snelste man was na de eerste ronden. Met de tweede aanzet herstelde Alonso echter de orde door 1.46.431 te rijden, waarmee hij het voltallige veld op een seconde zette. Veijer moest op dat moment echter nog een rondetijd rijden.

De Nederlander opende met een tweede tijd, waarna hij met zijn tweede poging 1.46.234 en de nieuwe snelste tijd noteerde. Veijer scherpte zijn tijd vervolgens nog aan tot 1.46.123, alvorens Alonso met de eerste ronde van zijn tweede run 1.45.232 klokte. Die verbeterde de Colombiaan van CFMoto Aspar nog tot 1.44.954, waarmee hij pole-position veiligstelde. Na het vallen van de vlag kwam Muñoz nog naar de tweede plek op twee tienden, terwijl Veijer het derde plekje op de eerste rij veiligstelde. Wel gaf meer dan een seconde toe op Alonso. Joel Kelso volgde op de vierde positie, voor Ryusei Yamanaka en Piqueras. Iván Ortolá, Joel Esteban en Tatsuki Suzuki stelden een plekje op de derde rij veilig, waarna Carraro de top-tien voltooide. Holgado en GasGas Tech3-teamgenoot Jacob Roulstone, die eveneens in bocht vijf crashte, waren de enigen die geen tijd noteerden.

De Moto3-rijders kunnen zich nu gaan voorbereiden op de race van zondag, die om 11.00 uur van start gaat.

Uitslag kwalificatie Moto3 Grand Prix van Spanje