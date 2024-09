Veijer crasht als leider in Moto3 Indonesië, negende seizoenszege Alonso

Het Moto3-weekend in Indonesië verliep voor Collin Veijer tot dusver heel behoorlijk. Op vrijdag was de rijder van Intact GP de snelste van het hele veld, waarna hij op zaterdag een goede kwalificatie reed en zich verzekerde van de tweede startpositie voor de race op Mandalika International Street Circuit. Hij moest alleen polesitter Iván Ortolá voor zich dulden, al was de rijder van MT Helmets-MSI een van de rijders die in de vrije trainingen een dubbele long lap-straf had opgelopen. De eerste startrij voor de race over 20 ronden werd gecompleteerd door Taiyo Furusato, terwijl kampioenschapsleider David Alonso vanaf de vijfde plek moest beginnen.

Bij het doven van de startlichten kwam Furusato het beste van zijn plek en de Honda Team Asia-rijder ging als eerste door de eerste bocht, voor Ortolá en Veijer. De eerste grote verandering liet overigens niet lang op zich wachten: op weg naar de tiende bocht ging Veijer van de derde naar de eerste plek en in zijn kielzog kwam Adrian Fernández mee naar de tweede positie. Ortolá viel terug naar de derde positie, om in de tweede ronde nog verder weg te zakken door zijn eerste long lap in te lossen. Vooraan wist Veijer aanvankelijk even de regie in handen te houden, totdat Fernández in de derde ronde in bocht 10 de leiding even overnam. Filippo Farioli en David Almansa crashten vrijwel gelijktijdig uit de race in bocht 8.

Veijer heroverde de leiding in de vierde ronde, kort nadat Ortolá zijn tweede long lap-straf had ingelost. De Spanjaard viel even terug tot buiten de top-twintig, maar belangrijker was dat hij hierdoor definitief in de tweede groep terechtkwam. Er was namelijk al een kopgroep van vier rijders ontstaan. Zo kon Ortolá in de zesde ronde alweer terugkeren aan kop van de achtervolgers, maar hij reed op dat moment al ruim vijf seconden achter leider Veijer. Niemand was aanvankelijk in staat om een aanval in te zetten op de Nederlander, die zelf echter ook niet in staat was om een gat te slaan.

Sterk optreden Veijer eindigt in crash

Daar leek in de twaalfde ronde even verandering in te komen, want eindelijk wist Veijer een paar meter weg te rijden bij Fernández. In bocht 8 ging het echter helemaal fout voor Veijer, die de voorkant verloor en daardoor op spectaculaire wijze uit de race crashte. De rijder uit Staphorst hield ogenschijnlijk niets over aan de val, maar zijn kansen op de Moto3-titel liepen een gevoelige tik op. Het bracht Fernández weer aan kop van de kopgroep, die hierdoor uit nog maar negen rijders bestond. De leiding werd pas in de zeventiende ronde weer afgestaan aan Daniel Holgado, die zich langzaam naar voren had geknokt. Een paar bochten later moest de GasGas Tech3-rijder echter toezien dat de onzichtbare Alonso ineens naar voren kwam.

In de achttiende ronde keerde Fernández weer terug aan de leiding, nadat Luca Lunetta kort even naar de eerste plek was gekomen. De Leopard-rijder leek goede kansen te maken op de zege, totdat Alonso in de laatste ronde in bocht 10 de leiding overnam. Hij hield vervolgens stand in de laatste bochten om zo zijn negende zege van het Moto3-seizoen te boeken en zichzelf een matchpoint te geven om de wereldtitel volgende week in Japan veilig te stellen. Fernández moest genoegen nemen met de tweede positie op slechts 0.085 seconde van Alonso. David Muñoz completeerde het podium vanaf de dertiende plek op de grid.

Lunetta werd in de voorlaatste bocht nog opzij gezet door Ángel Piqueras in het gevecht om P4, waardoor de Italiaan uiteindelijk nipt voor Holgado op de vijfde stek eindigde. Tatsuki Suzuki eindigde op de zevende positie en Joel Kelso was op P8 de laatste rijder uit de kopgroep. Ortolá knokte zich op ruime achterstand naar de negende plek, nadat hij gedurende de race nog een derde long lap-straf kreeg voor het afsnijden van bocht 9. De top-tien in Mandalika werd gecompleteerd door Nicola Carraro, die afrekende met José Antonio Rueda en Matteo Bertelle. Scott Ogden, Joel Esteban en Stefano Nepa stelden de resterende punten veilig.

Alonso heeft nu dus een matchpoint om de strijd om de Moto3-titel in Japan te beslechten. Met 296 punten heeft hij er 97 meer dan Holgado. Dat houdt in dat Alonso in Motegi drie punten meer moet scoren dan zijn voornaamste concurrent om kampioen te worden. Ortolá en Veijer volgen op de derde en vierde plek met 105 en 107 punten achterstand. Zij moeten komend weekend dus terrein goedmaken om kans te blijven maken op de wereldtitel.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Indonesië