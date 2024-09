Veijer na crash vijfde in Moto3-kwalificatie Misano, Alonso weer op pole

Met de MotoGP-kwalificatie achter de kiezen mochten de jonge Moto3-rijders zich opmaken voor hun kwalificatie voor de Grand Prix van San Marino. De grote namen wisten zich allemaal rechtstreeks te plaatsen voor het tweede deel van de kwalificatie en mochten Q1 dus overslaan. Dat gold onder meer voor snelste man David Alonso, die zaterdagochtend een nieuw ronderecord reed. Ook Collin Veijer verzekerde zich van rechtstreekse plaatsing voor Q2 door in de afsluitende training naar de derde tijd te rijden. De verrassendste namen in Q1 waren Joel Kelso - de nummer negen in de titelstrijd - en Tatsuki Suzuki, de teamgenoot van Veijer bij Intact GP.

De verwachting was dat Suzuki het tempo zou hebben om via Q1 alsnog door te dringen tot het tweede segment, maar dat bleek te hoog gegrepen voor de Japanner. Na vijftien minuten kwalificeren stond hij bij het vallen van de vlag in de pits en zag hij zijn naam terugzakken naar de negende plek. Suzuki werd zodoende veroordeeld tot de tegenvallende 23ste startpositie voor de race op zondag. Kelso slaagde er daarentegen wel in om Q2 te halen door 1.41.472 op de klokken te zetten en zo de snelste tijd van de sessie te rijden. Vicente Pérez kwam ondanks een late crash tot de tweede tijd, terwijl Taiyo Furusato en Filippo Farioli de twee resterende tickets voor Q2 veiligstelden.

Veijer sterk, machtsvertoon van Alonso

Zij completeerden het gezelschap van achttien rijders dat om pole-position ging strijden in Misano. De meeste rijders kwamen in één grote groep de baan op en van dat groepje opende Ángel Piqueras het beste door meteen 1.41.282 te noteren. Teamgenoot Adrian Fernández was met zijn tweede ronde de eerste die de tijd van de Leopard Honda-rijder aanscherpte, waarna Veijer - die net als Alonso alleen op pad ging - de toptijd verbeterde tot 1.41.060. Met die tijd keerde de Nederlander als snelste terug naar de pits, op slechts 0.023 seconde gevolgd door Alonso en met Fernández op slechts 0.046 seconde op de derde plek.

Kelso beet vervolgens het spits af tijdens de tweede run, maar zou in bocht 4 al ten val komen met zijn Boé Motorsports KTM. De Australiër pakte zijn motorfiets echter op en scherpte de tijd van Veijer aan, die daarna zelf antwoordde met 1.40.959. Meteen daarna crashte de Nederlander in bocht 2, waardoor hij geen kans meer had om te antwoorden op de verbeteringen van de concurrentie. Onder hen natuurlijk Alonso, die met 1.40.505 de pole-position opeiste. Luca Lunetta verraste op vier tienden met de tweede tijd, op 0.018 seconde gevolgd door Iván Ortolá op de derde plek. Ángel Piqueras zat daar een honderste achter op P4, met Veijer daar weer negen duizendsten achter op de vijfde positie. Kelso viel dus terug naar P6, voor Daniel Holgado, Fernández, Furusato en Stefano Nepa op P10. José Antonio Rueda, de winnaar in Aragón, viel ietwat tegen met de twaalfde tijd.

De Moto3 Grand Prix van San Marino begint zondagochtend om 11.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van San Marino