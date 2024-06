Veijer ondanks crash naar vierde startpositie in Mugello, Alonso pakt pole

David Alonso domineerde de Moto3-trainingen voor de Grand Prix van Italië door in alle drie de sessies de snelste tijd te noteren en dat telkens met een nieuw ronderecord te doen. De Colombiaan van CFMoto Aspar dook in de afsluitende training onder de 1 minuut en 54 seconden, waarmee hij Ryusei Yamanaka en Collin Veijer ruimschoots voorbleef. Veijer werkte op zijn beurt dus ook sterke trainingen af en verzekerde zich zodoende al vroegtijdig van een plekje in Q2. Dat gold voor vrijwel alle favorieten, al wisten snelle mannen als David Muñoz en Joel Kelso dat ze zich wel in Q1 moesten melden.

In het eerste segment van de kwalificatie leek Muñoz lange tijd met de snelste tijd aan de haal te gaan. De Boé Motorsports-rijder noteerde met 1.56.045 een solide tijd, die na het zwaaien van de finishvlag pas werd verbeterd door Scott Ogden. De Brit van MLav Racing snelde naar 1.55.667 en dat was ruimschoots genoeg om een plaats in Q2 veilig te stellen. Muñoz moest het zodoende doen met de tweede plaats, vlak voor teamgenoot Kelso. Het laatste plekje in Q2 ging naar thuisrijder Filippo Farioli, die er daarmee voor zorgde dat Joel Esteban en Ángel Piqueras vroegtijdig klaar waren.

Ortolá en Veijer dagen Alonso uit

Vervolgens barstte de strijd om pole-position los op het Autodromo Internazionale del Mugello. Polefavoriet Alonso bleek in de eerste runs nog niet het tempo van de afsluitende training te hebben, want hij zag Iván Ortolá zijn eerste richttijd meteen aanscherpen tot 1.55.048. De MT Helmets - MSI-rijder zou niet als snelste rijder terugkeren naar de pits na de eerste run, want het was Veijer die met zijn eerste poging 1.54.982 op de klokken zette. Hij voerde daarmee het veld aan na de eerste fase, gevolgd door Ortolá, Alonso, José Antonio Rueda en Taiyo Furusato.

Veijer trok intussen zijn eigen plan en koos voor één lange run in Q2 en met nog ruim vier minuten te gaan verbeterde hij zijn tijd minimaal tot 1.54.931. Kort daarna dook Ortolá daar met een slipstream van Alonso ruim onderdoor met 1.54.441, terwijl Alonso zelf naar P2 klom. Veijer probeerde vervolgens terug te slaan, maar een crash in de derde sector voorkwam een verbetering. Alonso wist zich met zijn laatste ronde wel ruim te verbeteren en dat leidde tot 1.54.194, waarmee hij goed was voor pole-position. Ortolá moest het doen met de tweede plek, terwijl Rueda uiteindelijk naar P3 kwam. Veijer zakte dus terug naar de vierde plek, voor Daniel Holgado en Luca Lunetta. Jacob Roulstone was de nummer zeven, terwijl Furusato, Kelso en Riccardo Rossi de top-tien completeerden.

De Moto3 Grand Prix van Italië start zondagochtend om 11.00 uur.

Uitslag kwalificatie Moto3 GP van Italië