Veijer grijpt na crash net naast pole voor Moto3-race Australië

Met drie oefensessies achter de rug was het om 12.50 uur lokale tijd - 03.50 uur in Nederland - tijd voor de kwalificatie van het Moto3-weekend in Australië. Collin Veijer behoorde tot de veertien rijders die zich met hun prestaties in de trainingen rechtstreeks hadden geplaatst voor Q2, nadat de Intact GP-rijder zaterdagochtend de derde tijd op de klokken zette. De meeste grote namen stelden een plek in het tweede segment veilig, al waren er met David Muñoz, Adrian Fernández en Taiyo Furusato ook enkele snelle rijders die tot deelname aan Q1 veroordeeld waren.

Zoals gebruikelijk draaide het eerste kwalificatiedeel om het veiligstellen van een plek bij de eerste vier voor een plekje in Q2. David Almansa werd wat dat betreft vroegtijdig uitgeschakeld, doordat hij halverwege de sessie crashte in Doohan Corner. Muñoz plaatste zich daarentegen wel, ondanks dat hij de slotfase van de sessie toekeek vanuit de pits. De Spanjaard van Boé Motorsports zakte wel nog terug naar de derde positie, doordat thuisrijder Jacob Roulstone met 1.36.688 de snelste tijd noteerde en ook Fernández nog onder zijn tijd dook. Het vierde en laatste startbewijs voor het tweede kwalificatiedeel was voor Furusato.

Veijer moet alleen Ortolá voor zich dulden

In Q2 duurde het vervolgens niet lang voordat er sneller werd gereden dan de snelste tijd van Roulstone in Q1. Met zijn eerste poging snelde Fernández meteen naar 1.36.629, waarna Veijer met zijn tweede getimede ronde opschoof naar de tweede positie. De Nederlander maakte vier bochten later in Miller Corner echter een valpartij mee, die hem ertoe dwong om al in een vroeg stadium terug te keren naar de pits. Terwijl Veijer terugreed, wist Stefano Nepa de snelste tijd nog aan te scherpen tot 1.36.529. Daarmee bleef de Italiaan van LevelUp-MTA tot in de slotfase van de sessie bovenaan staan.

Met nog een paar minuten voor de boeg nam Joel Kelso de eerste plek over door voor eigen publiek 1.36.366 te noteren. De Australiër zou echter geen pole pakken met dank aan Iván Ortolá. De MT Helmets-MSI-rijder snelde na het vallen van de vlag naar 1.35.872, waarmee hij Veijer met een ruime tiende verschil aftroefde. Fernández stelde een plekje op de eerste rij veilig, voor Muñoz, de verrassende Scott Ogden en Nepa. Kelso viel zelfs nog terug naar de zevende startpositie, gevolgd door Ángel Piqueras en Furusato. Wereldkampioen Alonso moest genoegen nemen met de tiende tijd op Phillip Island, al stond hij daarmee wel voor Daniel Holgado (veertiende) en José Antonio Rueda (vijftiende).

Zondag komen de Moto3-rijders opnieuw in actie in Australië. Om 02.00 uur Nederlandse tijd beginnen ze aan hun race op Phillip Island.

Uitslag Q2 Moto3 Grand Prix van Australië