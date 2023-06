Veijer verklaart crash in Moto3-race Sachsenring: "Remde te laat"

Zaterdag maakte Collin Veijer grote indruk door op de Sachsenring zijn beste kwalificatie als Moto3-coureur af te leveren. In het kielzog van teamgenoot Ayumu Sasaki, die met groot vertoon van macht pole-position pakte, knalde hij naar de vierde startpositie. Die goede uitgangspositie wist de Nederlandse nieuwkomer nog om te zetten in de kopstart, maar daarna was het snel gedaan met de pret. Hij zou uiteindelijk als zesde doorkomen na de eerste ronde en dat was meteen ook zijn laatste doorkomst: in de tweede ronde ging Veijer in bocht 12 onderuit tijdens een duel met Jaume Masia, wat hem zijn eerste uitvalbeurt van het jaar opleverde.

"Te laat op de rem. Ietwat nerveus natuurlijk, maar ik was veel te laat met remmen", verklaarde Veijer direct na afloop van de race zijn valpartij bij Ziggo Sport. "Ik probeerde vooraan bij te blijven en ja, gewoon dom natuurlijk. Daar heb ik nu van geleerd, maar het is een klotegevoel om de hele race toe te kijken. Voor de volgende keer weten we dat het wat lastig wordt als ik vooraan sta. De ronde van gisteren was ook met een beetje geluk natuurlijk en dat wist ik ook. Ik wist zeker ook dat het vandaag lastig zou worden, maar we hebben het geprobeerd. Dit kunnen we meenemen naar de volgende race. We gaan kijken of we er dan een betere race van kunnen maken en of we erop kunnen blijven zitten."

De 23 ronden tellende race op de Sachsenring begon dus nog perfect voor Veijer, die vanaf de vierde startpositie meteen de leiding pakte. "Ik wist dat ik goede starts kon doen, dus van tevoren had ik al het gevoel dat ik de kopstart zou kunnen pakken. Dat gebeurde ook", blikte de coureur uit Staphorst terug op de start. "Het was gewoon een goede start, maar uiteindelijk kwam Öncü al gelijk voorbij en Ayumu daarna ook, en op een gegeven moment ging het alleen maar zo door. Het was fijn om de eerste twee ronden met de grote jongens mee te kunnen doen, maar dit was niet een heel realistische plek voor ons. Dat hebben we nu denk ik ook gezien, maar we hebben hier wel wat ervaring uit kunnen halen. Ik ben nog steeds niet heel blij. Na een mooie dag gisteren is dit een beetje een klotedag, maar ik kan er uiteindelijk toch iets positiefs uithalen."

Veijer krijgt maar enkele dagen de tijd om dat positieve uit het weekend in Duitsland te halen. Aanstaande vrijdag stapt hij namelijk alweer op de Husqvarna van Intact GP, want dan staan de eerste twee trainingen voor de Dutch TT op het programma. Daarmee is het tijd voor zijn thuisrace, waar hij zonder specifieke verwachtingen naar afreist. "We gaan het zien in Assen. Ik heb er twee keer gereden, dus we gaan zien hoe we het daar gaan doen, maar ik ga mijn best doen om daar een zo goed mogelijk resultaat te behalen."