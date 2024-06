Veijer na crash derde in Moto3-kwalificatie Assen, Piqueras pakt pole

Met een sterke seizoensstart achter de rug begon Collin Veijer uitstekend aan zijn tweede thuisrace als Moto3-rijder. De Intact GP-rijder was vrijdag al de snelste in de tweede training en deed dat zaterdagochtend nog eens dunnetjes over tijdens de laatste oefensessie. Met een baanrecord van 1.39.703 verzekerde hij zich als snelste van een plekje in Q2, waarin hij op basis van de trainingen gezelschap kreeg van de meeste gebruikelijke namen. Van de top van het klassement ontbrak alleen José Antonio Rueda, die daardoor een van de twaalf rijders was die zich in Q1 al moest melden.

Om 12.50 uur mocht dat twaalftal aan de strijd om de vier resterende plekken in Q2 beginnen. Rueda ging uitstekend van start door in zijn eerste ronde meteen 1.40.706 te rijden, wat met afstand de snelste tijd van de eerste run bleek. Matteo Bertelle kwam nog het dichtste bij, maar hij gaf al een ruime halve seconde toe op de KTM Ajo-rijder. Ook in de tweede run bleef de tijd van Rueda buiten bereik, behalve voor de Spanjaard zelf. Hij verbeterde zich nog naar 1.40.380 om zo als snelste door te stoten naar Q2. Bertelle stelde ook een plekje veilig, evenals Joel Esteban en Tatsuki Suzuki. Daardoor vielen Riccardo Rossi, Jacob Roulstone en Xabi Zurutuza buiten de boot.

Daarmee bleef er een gezelschap van achttien rijders over voor de strijd om pole-position, die om 13.15 uur losbarstte. WK-leider David Alonso verscheen meteen op de baan en kreeg een groepje rijders achter zich aan, terwijl Veijer juist langer wachtte en alleen Luca Lunetta in zijn kielzog mee kreeg. De Staphorster opende ook het sterkste van iedereen door 1.40.055 op de klokken te zetten, waarmee hij slechts 0.018 seconde sneller was dan Iván Ortolá. Zijn tweede ronde kwam echter bij het uitkomen van de Geert Timmer-bocht ten einde door een vervelende highsider. Geluk bij het ongeluk was echter dat hij relatief ongedeerd weer naar zijn Husqvarna liep, al was de motorfiets behoorlijk beschadigd.

Het lukte Intact GP niet om de motorfiets van Veijer op tijd te repareren, waardoor hij vanuit de pits moest toezien hoe de concurrentie jaagde op zijn snelste tijd. Lang leek iedereen zich stuk te bijten op de tijd van de Nederlander, maar na het zwaaien van de finishvlag raakte hij de pole alsnog kwijt. Ángel Piqueras noteerde namelijk 1.39.746, waarmee hij de pole-position veroverde voor de Moto3 TT van Assen. Taiyo Furusato wurmde zich nog tussen Piqueras en Veijer, die genoegen moest nemen met het laatste plekje op de eerste startrij. Ortolá volgde op de vierde stek, voor Ryusei Yamanaka en Stefano Nepa. Rueda was de nummer zeven, terwijl Adrian Fernández, Joel Esteban en Lunetta de top-tien completeerden. Alonso stelde ietwat teleur met de dertiende tijd, Daniel Holgado deed het met de vijftiende plek nog minder.

De Moto3 TT van Assen wordt zondag om 11.00 uur verreden.

Uitslag kwalificatie Moto3 TT van Assen