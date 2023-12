Veijer content met debuutseizoen in Moto3: "Hier had ik voor getekend"

Op 26 maart 2023 werd Collin Veijer de eerste Nederlander sinds Ryan van de Lagemaat in 2019 die aan de start van een race in het wereldkampioenschap Moto3 verscheen. Met een twaalfde positie in Portimão scoorde hij meteen vier WK-punten, waarmee hij voor een keurige aftrap van zijn debuutseizoen zorgde. Het draaide uiteindelijk uit op een sterk eerste jaar in het kampioenschap, dat hij keurig afsloot op de zevende positie in de eindstand. Van de debutanten deed alleen David Alonso het beter dan Veijer met de derde plek in het WK, terwijl de Nederlander onder meer voor de naar de Moto2 promoverende Diogo Moreira eindigde.

Voorafgaand aan het seizoen had Veijer echter niet verwacht dat hij dit niveau in zijn debuutseizoen al zou halen. "Ik denk dat we tevreden mogen zijn over het eerste jaar. Het was een goed eerste seizoen", vertelde de 18-jarige rijder in een exclusief interview met Motorsport.com. "We zijn eigenlijk boven de verwachtingen uitgekomen." Gevraagd naar wat die verwachtingen voor het debuutseizoen waren, antwoordde Veijer dat hij graag zoveel mogelijk in de top vijftien en dus in de punten wilde eindigen. "En ja, dat is wel goed uitgepakt."

Er valt geen speld tussen te krijgen. Van de negentien races die Veijer in zijn debuutseizoen reed, eindigde hij vijftien keer in de punten. Twee keer lukte dat niet en nog twee keer viel hij uit. Vooral de consistentie vanaf de Grand Prix van Italië in Mugello is opvallend, want in de races die hij sindsdien uitreed, eindigde hij alleen in Japan niet in de top-tien. Sinds Oostenrijk eindigde hij bovendien ook zeven keer in de top-vijf. "Ik dacht zeker wel dat ik competitief genoeg kon zijn voor de punten. Maar om te zeggen dat ik in het laatste gedeelte bijna iedere keer in de top-vijf zou eindigen, dat had ik niet verwacht, nee", zei Veijer over die consistentie. "Als je dat voor het seizoen tegen me had gezegd, had ik ervoor getekend."

Maleisië en TT Assen springen eruit in 2023

Het bleef voor Veijer niet bij een reeks top-vijf finishes. Tijdens de reeks Aziatische Moto3-races behaalde hij in Thailand zijn eerste podiumplaats door derde te worden. Twee weken later volgde in Maleisië zelfs een prachtige overwinning, waarmee hij de eerste Nederlander werd met een GP-zege sinds Hans Spaan in de Tsjechische Grand Prix van 1990. Ook in de kwalificaties stond Veijer zijn mannetje door in Oostenrijk zijn eerste pole-position te pakken. Hij volgde daarmee Jurgen van den Goorbergh op, want hij was in 1999 in Tsjechië de laatste Nederlander die dat voor elkaar kreeg. In Valencia volgde nog een tweede pole-position voor Veijer, die ondanks de historische prestaties nuchter blijft.

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images In Maleisië rekende Veijer af met Ayumu Sasaki en Jaume Masía voor zijn eerste GP-zege.

"Het voelt eigenlijk heel normaal, want ik wil gewoon nog meer winnen. Het is natuurlijk heel speciaal, maar zo voelt het niet op dit moment", vertelt Veijer als hij gevraagd wordt hoe hij terugkijkt op zijn eerste Moto3-zege. "Ik denk dat het zeker heel wat heeft losgemaakt in Nederland, dat zie je natuurlijk ook wel aan mijn volgers. Maar het is mijn werk, dus het voelt niet eens zo heel bijzonder naar mijn idee." Ook met de statistieken in de Nederlandse recordboeken is Veijer op dit moment nog niet echt bezig. "Ik probeer zoveel mogelijk races te winnen. En als daarmee een paar records uit de boeken gereden worden, dan is dat zo. Het is mijn werk, dus ik moet wel!"

Gevraagd naar welk moment er in 2023 het meeste uitsprong, komt Veijer met een tweeledig antwoord: "Qua resultaat springt Maleisië er natuurlijk bovenuit", trapt hij af, om qua beleving echter naar een ander raceweekend te wijzen: de TT van Assen. Deels kwam dat doordat hij voor het eerst voor eigen publiek mocht racen in het wereldkampioenschap, "maar het is meer vanwege de familie die erbij was", geeft Veijer aan. "Die zaten allemaal op De Bult en een andere plek op het circuit. Het is natuurlijk geweldig om daar je familie ook te kunnen zien."

'Loop liever met pijn dan dat ik geopereerd word'

Niet alles verliep perfect in het debuutseizoen van Veijer. Een week voor de TT van Assen crashte hij in Duitsland al vroeg uit de race. Later in het seizoen volgde in India nog een uitvalbeurt en in de tussentijd moest hij noodgedwongen ook één race toekijken. Bij een crash in de kwalificatie voor de GP van Catalonië brak hij zijn voet en mocht hij niet van start gaan in de race. Een week later keerde hij in Misano alweer terug, maar dat heeft mogelijk een vervelend gevolg gehad. "De voet doet eigenlijk nog steeds zeer, vooral omdat ik een week later alweer op de motor zat. Het doet altijd nog zeer, maar dat is iets wat je erbij hebt." Een operatie ziet Veijer niet zitten. "Dat kan het oplossen, maar naar mijn idee geeft dat alleen maar meer problemen. Ik loop liever met wat pijn rond dan dat ik geopereerd word."

Een ander opvallend moment was de uitvalbeurt in India, die in de laatste ronde van de race tot stand kwam na een botsing met teamgenoot Ayumu Sasaki. Veijer werkte vrijwel het hele seizoen goed samen met de Japanner, die uiteindelijk nipt naast de wereldtitel greep. Het incident in India heeft daar volgens de Intact GP-rijder weinig aan veranderd. "Nee, totaal niet. Van mijn kant in ieder geval niet. Ik heb iedere keer gewoon normaal tegen hem gedaan", benadrukt Veijer, die vervolgens een voorbeeld aanhaalt. "In Qatar heb ik hem in de kwalificatie ook geholpen. In principe is er dus helemaal niets veranderd tussen mij en Ayumu. We zijn nog steeds goede vrienden."

Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Op de maandag na de GP van Valencia begon Veijer al aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

Zelfde team, maar nieuwe teamgenoot in 2024

De samenwerking met Sasaki is inmiddels ten einde gekomen, doordat hij de stap naar de Moto2 zet in 2024. Veijer blijft Liqui Moly Husqvarna Intact GP - waarmee hij wereldkampioen bij de teams werd - trouw en dat houdt in dat hij richting het komende seizoen voor stabiliteit kiest. Dat heeft zo zijn voordelen. "Je kent het team en de mensen die er werken al. Daardoor hoef je alleen maar alles op te pakken op het punt waar je vorig jaar gestopt bent", geeft hij aan. Wel volgt er dus een samenwerking met een nieuwe teamgenoot. In de persoon van Tatsuki Suzuki is dat opnieuw een Japanner. Veijer verwacht dat hij goed kan samenwerken met zijn nieuwe teamgenoot.

"Hij moet natuurlijk eerst nog aan de KTM wennen, dat is ook wel een ding", verwijst Veijer naar het feit dat Suzuki sinds 2017 uitsluitend op een Moto3-motorfiets van Honda heeft gereden. "Maar ik denk dat we een heel goed team kunnen zijn en samen weer mooie dingen kunnen laten zien." Heel goed kent Veijer zijn nieuwe teamgenoot nog niet, maar hij verwacht niet dat dit problemen oplevert. "Ik heb hem eigenlijk alleen dit jaar nog maar gesproken, maar ik denk dat we een goede klik hebben. We gaan kijken wat volgend jaar brengt, maar op dit moment ben ik goed met hem."

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn voorzichtig al begonnen. Veijer bivakkeert momenteel nog in Spanje en via Instagram Stories heeft hij al laten zien dat hij daar op de crossmotor plaatsneemt. "In Nederland heb ik heel weinig te doen. Ik kan dan beter in Spanje blijven en gewoon een beetje blijven trainen, dan dat ik in Nederland zit en niets doe", zegt Veijer daarover. Hij komt rond de feestdagen terug naar Nederland, om begin januari alweer terug te keren naar Spanje om daar echt aan de voorbereidingen op het seizoen 2024 te beginnen.

De aftrap daarvan wordt gegeven tijdens de wintertest in Portimão, die voor de Moto3 op 22 en 23 februari plaatsvindt. Daarna volgen tussen 28 februari en 1 maart nog drie testdagen in Jerez in de aanloop naar de openingsrace in Qatar. Daar begint Veijer aan zijn tweede seizoen als Moto3-rijder, ditmaal ongetwijfeld met hogere verwachtingen van buitenaf. Zelf heeft hij nog geen verwachtingen voor zichzelf geformuleerd, maar kansen om zichzelf in de kijker te rijden bij Moto2-teams wil hij niet laten liggen. "Als we de kans hebben om over te stappen, gaan we zeker kijken of we dat kunnen doen", aldus Veijer. Hoe kijkt hij dan naar een scenario waarin hij dat met een Moto3-titel doet? "Dat zou natuurlijk het mooiste zijn!"