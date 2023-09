Veijer valt uit na clash met teamgenoot Sasaki, Masia domineert in India

Zaterdag werkte de Moto3 al de kwalificatie voor de inaugurele Grand Prix van India af. Die sessie werd verstoord door een hevige regenbui tussen Q1 en Q2, waardoor de strijd om pole-position werd afgewerkt op een natte baan. Jaume Masia verzekerde zich daarin van de beste startpositie, voor de verrassende Matteo Bertelle en Ayumu Sasaki. Collin Veijer hield zich knap staande onder de lastige omstandigheden en veroverde met de negende tijd een plekje op de derde startrij voor de race over 16 ronden.

Vanaf pole kwam Masia uitstekend van zijn plek om als leider door de eerste bocht te gaan, voor Sasaki, Diogo Moreira en Bertelle. Veijer bleef iets verder naar achteren uit de problemen, al ging dat ten koste van twee plaatsen verlies. Later in de openingsronde verloor de Intact GP-coureur nog een plaatsje, waardoor hij als nummer twaalf doorkwam na de eerste ronde. Veijer kwam daardoor in een groepje terecht met toppers als Ivan Ortola, David Alonso en Daniel Holgado, die elkaar in de eerste bochtencombinatie van de tweede ronde behoorlijk bestreden. Op het lange rechte stuk richting de vierde bocht kon Veijer daarvan profiteren, want met de slipstream rukte hij in één keer op naar de zevende positie.

Iets verder richting het front ging Bertelle weer voorbij aan Moreira voor de derde plaats, maar de de Rivacold Snipers Team-rijder kon daar niet lang van genieten: in de vierde ronde gleed hij onderuit in de eerste bocht, waarmee hij na Joel Kelso de tweede uitvaller van de race werd. Veijer was op dat moment al voorbijgegaan aan Taiyo Furusato en belandde zodoende op de vijfde positie. In de vijfde ronde ging de Nederlander vervolgens op topsnelheid voorbij aan Moreira, die meteen daarna in een gevechtje met Alonso en Holgado belandde. Dat zorgde ervoor dat Veijer meteen wat afstand kon nemen ten opzichte van zijn achtervolgers en op zijn gemak naar nummer drie Kaito Toba kon rijden.

Vooraan hadden Masia en Sasaki op dat moment al een voorsprong van drie seconden opgebouwd richting de Japanner, die in de zesde ronde al gepasseerd werd door Veijer in het gevecht om P3. Enkele tellen daarachter ging Alonso langs Moreira en dat bleek het begin van een vrije val voor de Braziliaan, die ook een long lap-straf opliep voor het overschrijden van de track limits en zodoende terugviel naar P13.

Terugvallende Sasaki leidt intense strijd om podiumplekken in

De strijd om de overwinning leek lange tijd tussen Masia en Sasaki te gaan, maar in de tweede helft van de race nam de Leopard Honda-rijder langzaam maar zeker steeds meer afstand. Dat was niet per se doordat hij het tempo verder opvoerde, maar vooral doordat de rondetijden van Sasaki inzakten. Dat maakte het voor Veijer, die met Toba relatief eenvoudig was weggereden bij de achtervolgende groep met Holgado en Alonso, mogelijk om aan te sluiten bij zijn teamgenoot van Intact GP. Het leidde een prachtige slotfase in, waarbij er drie rijders om de laatste twee podiumplekken zouden strijden.

De eerste slag werd geslagen door Toba, die in de veertiende ronde in bocht vijf langs Veijer kwam en de derde plaats heroverde. Daar waar laatstgenoemde zijn teamgenoot aanvankelijk niet aanviel, deed de SIC58 Squadra Corse-rijder dat wél. Het leidde tot een mooi duel in de vijftiende en voorlaatste ronde, waarbij Toba even langs Sasaki ging om die plek daarna weer kwijt te raken. De strijd werd echter voortgezet in de laatste ronde, waarbij ook Veijer zich ermee ging bemoeien. Zo knokte de Nederlander zich weer langs Toba, waarna hij bij het ingaan van de laatste sector ook voorbijkwam aan Sasaki. De nummer twee in het kampioenschap wilde in de voorlaatste bocht counteren, maar kwam daarbij in aanraking met het voorwiel van Veijer, die daardoor onderuit gleed en uitvaller werd.

Het gebeurde ver achter Masia, die na zestien ronden als dominante winnaar over de finish kwam. Toba profiteerde van de clash van de Intact GP-teamgenoten en werd op vijf seconden tweede, terwijl Sasaki nog als derde eindigde. Holgado won op ruim acht seconden achterstand het duel om de vierde plaats, voor Alonso en David Muñoz. Riccardo Rossi werd 0.004 seconden daarachter zevende, terwijl Ortola, Stefano Nepa en José Antonio Rueda de top-tien completeerde. Filippo Farioli, Xavier Artigas, Moreira, Deniz Öncü en Ryusei Yamanaka pakten de laatste punten in India, waar slechts 21 rijders de finish zagen.

De Moto3-coureurs reizen na de GP van India door naar Japan, waar komend weekend in Motegi de tweede race van deze double-header wordt afgewerkt.

