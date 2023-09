Veijer breekt voet tijdens Moto3-kwalificatie en mist GP Catalonië

Collin Veijer is nog altijd een nieuwkomer in de Moto3, maar de afgelopen races heeft hij de weg omhoog gevonden. Na een keurige vierde startplaats in Duitsland volgden solide finishes in de top-tien in Assen en Silverstone. In Oostenrijk volgde het voorlopige hoogtepunt met zijn eerste pole-position en een keurige vierde plek aan de finish.

Die opwaartse lijn wilde Veijer graag doortrekken in Montmeló, waar de Moto3 dit weekend is neergestreken voor de Catalaanse Grand Prix. Aanvankelijk leek Veijer daar ook succes mee te hebben, want op het Circuit de Barcelona-Catalunya trapte hij af met de vijfde tijd in de eerste vrije training. Later op vrijdag klokte hij zelfs de tweede tijd in de tweede oefensessie, waarna hij er op zaterdagochtend nog een schepje bovenop deed door de snelste tijd te rijden in VT3 en zich op die manier als snelste man te plaatsen voor Q2.

In de kwalificatie ging het echter mis voor Veijer. De coureur van Intact GP kwam vroeg in Q2 vervelend ten val bij het uitkomen van bocht 5, waar hij van de motor werd geworpen. Hij vervolgde daarna zijn weg om uiteindelijk tot de achttiende startpositie te komen, maar later bleek de schade toch groter dan aanvankelijk gedacht. Een eerste onderzoek bij het medisch centrum op het circuit leverde geen problemen op, maar bij het tweede bezoek aan de artsen wezen röntgenfoto's uit dat Veijer zijn linkervoet heeft gebroken bij de crash. De artsen hebben hem daarom niet fit verklaard en dus gaat er voor zondag een streep door de naam van de coureur uit Staphorst.

Voordat duidelijk werd dat Veijer de GP van Catalonië moet missen, gaf hij op de website van zijn team al tekst en uitleg over de valpartij. "We maakten met Ayumu [Sasaki] een plan en ik deed mijn best voor hem, daarna ging ik achter hem voor mijn snelle ronde. Toen ik hem in bocht 5 bijhaalde, ging ik iets eerder en agressiever dan normaal op het gas. Mijn achterwiel brak uit, waardoor ik gelanceerd werd", verklaarde het 18-jarige talent. "Gelukkig kon ik de motor oppakken, snel terugkeren naar de pits en de motor laten checken voordat ik weer naar buiten reed. Vervolgens begon ik behoorlijk aan mijn ronde, maar er waren veel andere coureurs op de baan die hun eigen ding deden, zoals vaak gebeurt in de Moto3."