Veijer ook bovenaan in afsluitende Moto3-training TT Assen

Zaterdag slaagde Collin Veijer er al in om het ronderecord van de Moto3 op TT Circuit Assen scherper te stellen naar 1.40.259 om zo de vrijdag als snelste af te sluiten. Na afloop liet de Intact GP-rijder al optekenen dat hij verwachtte dat het sneller kon op zaterdag en dat een rondetijd onder de 1 minuut en 40 seconden mogelijk was. Die magische grens bleef in de eerste fase van de 30 minuten durende tweede training nog buiten bereik, al slaagde Iván Ortolá er wel in om enkele honderdsten van het ronderecord van Veijer af te schaven. De MT Helmets-MSI-rijder was dan ook de snelste man na de eerste helft van de training, al barstte de strijd om de plekken in Q2 pas echt los in de laatste minuten.

In de slotfase noteerden vrijwel alle rijders een snellere tijd dan eerder in de training. Dat gold ook voor Ortolá, die zijn eigen snelste tijd behoorlijk verbeterde en met 1.39.790 als eerste onder de magische grens van 1 minuut en 40 seconden dook. De Spanjaard zou echter niet de enige zijn die daarin slaagde, want enkele minuten later dook Ángel Piqueras slechts 0.013 seconde onder de tijd van zijn landgenoot. Toch zou de Leopard-rijder de laatste training niet op de eerste positie afsluiten. Die eer was wederom voor Veijer. De Staphorster klokte vlak voor het vallen van de vlag 1.39.703 om zo de eerste positie en een verbetering van het ronderecord veilig te stellen.

Veijer plaatste zich zodoende ook als snelste voor Q2, voor Piqueras en Ortolá. David Muñoz volgde op de vierde positie, terwijl kampioenschapsleider David Alonso zich tevreden moest stellen met de vijfde tijd. Ryusei Yamanaka en Joel Kelso doken eveneens onder de 1 minuut en 40 seconden, iets waar nummer acht Taiyo Furusato net niet in slaagde. Adrian Fernández en Luca Lunetta completeerden de top-tien, waar nummer elf Daniel Holgado dus in ontbrak. De drie resterende plekjes in Q2 belandden bij Stefano Nepa, Scott Ogden en David Almansa. José Antonio Rueda is zodoende veroordeeld tot deelname aan Q1.

De kwalificatie van de Moto3 voor de TT van Assen begint zaterdagmiddag om 12.50 uur.

Uitslag tweede training Moto3 TT van Assen