Veijer na botsing met teamgenoot Sasaki: "Hou me nu niet meer in"

Tijdens het eerste bezoek van de MotoGP aan India liet Collin Veijer een uitstekende indruk achter. Hij sloot de vrijdag af met de snelste tijd en ging zaterdagochtend met de tweede tijd rechtstreeks door naar Q2. Op het natte Buddh International Circuit kwam de 18-jarige coureur uit Staphorst tot de negende startpositie, van waar hij zich op zondag gestaag naar voren opwerkte. Veijer lag na het passeren van Kaito Toba lang op podiumkoers, maar in de laatste ronde ging het helemaal mis. Hij raakte in een gevecht verwikkeld met teamgenoot Ayumu Sasaki en Toba om de tweede plek, toen hij in de voorlaatste bocht onderuit werd getikt door zijn stalgenoot. Veijer haalde daardoor de finish niet, terwijl Sasaki nog als derde mee mocht naar het podium.

Na afloop van de race blikte Veijer relatief koeltjes terug op zijn raceweekend in India, waarbij hij zich vooral vasthield aan de positieve punten. "Vandaag was een goede dag weer. Op zich was gisteren al niet heel slecht geweest, het gevoel was ook goed", trapte hij na de race af. "Ik wist dat de race een beetje hetzelfde zou zijn als FP3, dus ik wist dat de voorkant wat lastig zou worden in de race. Uiteindelijk heb ik dat redelijk kunnen voelen. Maar uiteindelijk heb ik de gaten dicht kunnen rijden die dicht moesten gereden worden. De pace was heel goed, we zaten erbij. Ik denk dat we uiteindelijk redelijk blij mogen zijn met vandaag, hoe we ons hebben laten zien en dat we er zeker bij kunnen zitten. Het podium is in principe gewoon mogelijk. Maar het mag vandaag gewoon weer bijna niet. Ik denk dat we uiteindelijk blij mogen zijn met het hele weekend."

Toen Veijer tijdens de race bij het achterwiel van Sasaki kwam, leek hij geen risico te willen nemen met de Japanner - die als nummer twee in de WK-stand aan de race begon. Dat risico nam Sasaki in de voorlaatste bocht wel toen hij de Nederlander wilde passeren voor de tweede plek. Mocht deze situatie zich komend weekend opnieuw voor doen tijdens de GP van Japan, dan weet Veijer niet of hij op dezelfde manier handelt richting zijn teamgenoot. "Japan is natuurlijk weer een nieuwe baan voor mij, dus we gaan eerst kijken hoe we de eerste vrije trainingen daar kunnen doen. Ik heb er veel zin in. Uiteindelijk kan dit ook gebeuren. Het hoort erbij. We gaan zien wat er gaat gebeuren de volgende race. Ik hou me in ieder geval niet heel erg meer in nu. Dus we gaan het zien, maar ik ben blij met vandaag."