Veijer blij met tweede startplek: "Gat naar Masia is ongelofelijk"

In de drie vrije trainingen op het Sepang International Circuit slaagde Collin Veijer er niet in om rechtstreekse plaatsing voor Q2 af te dwingen. De jonge Nederlander eindigde met zijn tijd uit de derde training op de zeventiende plek in de gecombineerde ranglijst, waardoor hij veroordeeld was tot het eerste deel van de kwalificatie. "Vrijdag was geen perfecte dag, maar qua gevoel hebben we veel verbeterd in vooral de eerste en derde sector. Vanochtend probeerde ik mijn ronden alleen te rijden en dat werkte heel goed, ik was er best tevreden mee", blikte Veijer na de kwalificatie terug op zijn oefensessies. "Tijdens de laatste run probeerden we iets met Ayumu [Sasaki], maar toen kwam de gele vlag. Dat was jammer, want het heeft me mogelijk directe toegang tot Q2 gekost."

Via Q1 slaagde Veijer er alsnog in om door te dringen tot het tweede deel van de kwalificatie. In het eerste segment klokte de 18-jarige rijder uit Staphorst de snelste tijd, waarna hij in Q2 tot 2.11.752 kwam. Dat was genoeg om zestien rijders voor te blijven, maar polesitter Jaume Masia bleef met negen tienden verschil buiten bereik. "Q1 was niet anders dan de ochtendtraining. Ik probeerde het weer alleen en dat ging weer goed. In de eerste drie ronden moet je behoorlijk pushen met de nieuwe banden, omdat de drop daarna vrij groot is. Ik voelde me echter goed in die vijftien minuten en ik had er vertrouwen in dat ik hetzelfde kon doen in Q2, maar toen was er een grote groep die langzaam reed", vertelde Veijer over zijn kwalificatie. "Ik dacht de perfecte plek gevonden te hebben om weg te komen, maar vervolgens kwam ik vast te zitten achter enkele rijders. Ik weet zeker dat ik sneller had kunnen gaan. Uiteindelijk reed ik een 2.11, waar ik erg blij mee ben. Het gat naar Jaume is echter ongelofelijk, hij zat in een andere klasse."

Ondanks het grote verschil met Masia verschafte Veijer zich met de tweede tijd dus een goede uitgangspositie voor de race op zondag, die vijftien ronden telt en om 5.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Het tevreden gevoel overheerste dan ook bij de rijder van Intact GP. "Hoe dan ook maakt deze kwalificatie me erg blij, dus laten we kijken wat we morgen kunnen doen. Veel dank aan het team, ze doen altijd geweldig werk en begeleiden me perfect."