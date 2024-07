Veijer blij met pole in Duitsland: "Nog steeds aardig verkouden"

Voorafgaand aan het Moto3-weekend op de Sachsenring had Ayumu Sasaki het ronderecord nog in handen. Na de kwalificatie op zaterdag is hij de snelste tijd ooit op het Duitse circuit kwijt aan zijn voormalige teamgenoot Collin Veijer. De Nederlander noteerde 1.24.885 en troefde zo de concurrentie af in de strijd om pole-position. Het was de eerste pole van het seizoen voor Veijer, die vorig jaar al twee keer vanaf de eerste startpositie mocht vertrekken. Toch had hij het niet gemakkelijk, want fysiek voelde hij zich niet helemaal in orde in de aanloop naar de Duitse Grand Prix. Ook tijdens de kwalificatie was dat nog het geval.

Dat hij dan toch met ruim drie tienden marge op nummer twee David Alonso naar pole trainde, deed Veijer goed. "Ja, dat voelt top. Fysiek sta ik er niet heel fatsoenlijk voor. Volgens mij ben ik nog steeds aardig verkouden, maar dat mag de pret niet drukken. Het gaat goed en tijdens het rijden heb ik nergens last van, alleen dat ik wat adem tekortkom", vertelde Veijer na de kwalificatie bij Ziggo Sport over zijn fysieke gesteldheid en de kwalificatie. "Het gevoel was goed en het is top om een 24'er te rijden, maar ik kon nog harder. Desondanks denk ik dat we tevreden mogen zijn met vandaag."

De eerste ronde van Veijers laatste run was al goed genoeg voor pole, al werd die rondetijd nog geschrapt. In zijn uiteindelijke poleronde leek de Intact GP-rijder even gehinderd te gaan worden door David Muñoz, maar uiteindelijk gebeurde dat niet. "Daar was ik heel bang voor", verklaarde Veijer daarover. "Ik zat weer twee tienden onder de 25.0 en ik had het heel jammer gevonden als hij me had gestopt, maar ik denk dat we uiteindelijk tevreden mogen zijn met deze pole. Maar zoals ik altijd zeg, betekent deze pole helemaal niets."

Toch verdiende Veijer met zijn pole een horloge van sponsor Tissot, een cadeau waar hij al een bestemming voor heeft. "Mijn moeder wil graag een nieuwe, dus deze krijgt ze", lacht de 19-jarige rijder uit Staphorst, die zich er dus van bewust is dat de punten pas op zondag verdeeld worden. "Morgen moeten we weer klaarstaan en dan gaan we zien hoe we de race kunnen rijden."